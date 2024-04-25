Türkiye'ye Veda Edecek Olan Threads, X'i Ezip Geçti: Günlük Aktif Kullanıcı Sayıları Açıkladı!

Threads'in Türkiye'den çekilmesine sayılı gün kala, platformla ilgili büyük bir gelişme paylaşıldı. Elon Musk'ın CEO'su olduğu ve eski adıyla Twitter olan X'e rakip olarak çıkan Threads, aktif kullanıcı sayısı ile X'i an itibariyle geride bıraktı.

Apptopia'nın tahminlerine göre Threads, ABD'de geçen yılın Aralık ayından bugüne kadar daha fazla aktif kullanıcı sayısına erişmeyi başardı. Şirketin araştırma başkan yardımcısı Thomas Grant yaptığı açıklamada Threads'in X'i geride bıraktığını söyledi.

X Kayıp Yaşıyor, Threads Canlanıyor

App Store'da en çok indirilen üçüncü uygulama Threads olurken, X 41. sırada kendine yer buluyor. Bunun temel sebepleri arasında platformun çok fazla dönüşüme gittiği ve tamamen yeni bir uygulamaya dönüşmesi gösteriliyor.

Uygulamanın bot ve spam hesaplarla dolup taşması da X'i geriye iten sebeplerden biri. Piyasa analiz firması Sensor Tower, Şubat ayında X'in %18'lik düşüşle 27 milyon aktif günlük kullanıcıya gerilediğini açıkladı.

Meta'ya ait olan Threads ise Aralık ayına göre %55'lik bir artış yaşadı ve günlük aktif kullanıcı sayısı 28 milyona ulaştı. CEO Mark Zuckerberg Şubat ayında yatırımcılarla yaptığı toplantıda da uygulamanın en popüler sosyal medya uygulaması olarak giderek büyümeye devam edeceğini söylemişti.