Threads'e İşlevsel Bir Özellik Daha Geliyor

Meta, Elon Musk'ın rakibi Twitter'daki belirli sorunlardan yararlanmak için Temmuz ayında Threads'i başlattı. Uygulamanın hızlı bir şekilde tarihin en hızlı büyüyen uygulaması haline gelmesi ve yalnızca beş gün içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşmasıyla karşılığını almış gibi görünüyordu.

Fakat ilk başta eksiği çoktu uygulamanın. Zamanla Threads'e yeni yeni özellikler eklendi ve şimdi bir yenisi daha geliyor.

Anahtar Kelime Güncellemesi

İlk baştaki eksikliklerden dolayı kullanıcı sayısında düşüş yaşayan Threads, şimdi de anahtar kelime üzerinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Artık Threads kullanıcıları anahtar kelimeler içeren gönderileri arayabilecekler. Bu işlevsellik ana Instagram uygulamasının yanı sıra Twitter'da da zaten mevcut.

Sitede "Heyecanlanın, aramalar Threads'e geliyor" diye yazdı ve Vin Diesel'in "Bahse girerim bundan keyif alacaksınız" yazan bir resmi vardı. Meta, piyasaya sürülmesinden bu yana bu özelliklerin çoğunu Threads'e ekliyor.

Ancak yeni özellikler insanların siteden ayrılmasını engellemiyor gibi görünüyor.Veriler, Threads'in yakın zamanda kullanıma sunulan web sürümünün daha fazla kullanıcı çekme konusunda çok az şey yaptığını gösteriyor. Kullanıcıların kalması için daha fazla ne yapılmalı diye düşünüyor şirket.

Siz Threads kullanıyor musunuz, sizce başka hangi özellikler gelmeli? Bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.