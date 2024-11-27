Yıldızı Bir Anda Parlayıp Bir Anda Sönen Threads Tekrardan Yükselişe Geçti: Kullanıcı Sayısında İnanılmaz Artış!

Ünlü sosyal medya şirketi Meta'nın geçtiğimiz yaz kullanıma sunduğu Threads beklenmedik bir büyümeyle gündem oldu. Çıktığı ilk günki popülerliğini uzun bir süre önce kaydeben platform, kasım ayında kullanıcı sayısında önemli bir artış yakaladı.

Geçtiğimiz 2023 yılının yaz aylarında Elon Musk yönetimindeki X platformuna rakip olarak geliştirilen Threads, ilk günlerde yakaladığı popülerliğini yitirmiş olsa da son aylarda tekrardan yükselişe geçti. Açıklanan verilere göre platform, kasım ayında kullanıcı kitlesine on milyonlarca yeni insanı daha dahil etti.

X'ten Kaçanların Yeni Adresi Threads, Kasım 2024'te 35 Milyon Yeni Kullanıcı Kazandı

Meta'nın X ile rekabet etmek için Instagram'a bağlı olarak kullanıma sunduğu mikroblog platformu Threads, geride bırakmaya hazırlandığımız kasım ayında eski günlerine göz kıprtı. Meta kısa bir süre yaptığı açıklamada, bu ay Threads'deki kullanıcı sayısının 35 milyon arttığını duyurdu. Şirket ayrıca, platfordaki aktif kullanıcı sayısınınsa aylık 275 milyonu aştığını bildirdi.

Geçtiğimiz son üç ayda her gün en az bir milyon yeni kullanıcı kazandığı belirtilen Threads, açılış sürecinde günde 20 milyona yakın yeni kullanıcıya ev sahipliği yapıyordu. İlerleyen aylarda Facebook ve Instagram üzerinden yapılan yönlendirmelerle kazandığı popülerliğini git gite kaydeben Threads'in, ABD seçimlerinde Anti Trump yanlısı seçmenleri X'ten ayrılması nedeniyle yeni bir yükseliş yakaladığı belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakalım Threads, Elon Musk'ın X'i desteklemeyen kullanıcıları platformunda tutmayı başarabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...