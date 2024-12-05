Instagram'ın Elon Musk'ın X'ine rakip olarak sunduğu Threads, bir süredir Türkiye'den erişilemiyor. Rekabet Kurumu'nun aldığı bu karara gerekçe olarak ise Meta'nın Threads ve Instagram uygulamalarını birleştirerek kullanıcı verilerini izinsiz kullanması ve bu durumun rekabete zarar vermesi gösterildi. Ancak son yapılan açıklamaya göre Threads Türkiye'ye geri dönüyor!

Threads, Türkiye'de Yeniden Erişime Açılıyor!

Rekabet Kurumu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Threads ve Instagram arasındaki veri paylaşımına ilişkin soruşturmasını sonlandırdı. Yeni düzenleme kapsamında Threads, Instagram hesabı olmadan kullanılabilecek. Ayrıca kullanıcıların onayı olmadan Threads ve Instagram verileri birleştirilemeyecek. Konuyla ilgili Rekabet Kurumu'nun açıklaması ise şu şekilde:

Meta Platforms, Inc. hakkında yürütülen soruşturma sunulan taahhütlerin kabul edilmesi üzerine sonlandırılmıştır Rekabet Kurulunun 23.11.2023 tarihli toplantısında, Meta Platforms, Inc.’in (Meta) kullanıma sunmuş olduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlamak ve Threads uygulaması ile Instagram uygulaması arasında birtakım verileri birleştirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine Meta hakkında aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 23-54/1031-M sayı ile karar verilmiştir. Meta’nın veri birleştirme politikaları incelendiğinde, hem Instagram hesaplarından toplanan verilerin Threads hesaplarına aktarılabileceği hem de Threads üzerinden toplanan verilerin diğer Meta ürünlerini sağlamak, kişiselleştirmek ve iyileştirmek, Meta ürünlerinin performansının ölçümü ve analizi ile başka kurumsal hizmetler (reklamlar dâhil) sunmak amacıyla kullanılabileceği anlaşılmıştır. Diğer yandan, Kurul tarafından alınan 20.10.2022 tarihli ve 22-48/706-299 sayılı Kurul kararında öngörülen yükümlülüklere rağmen Meta’nın, Instagram ve Threads uygulamalarından elde ettiği kullanıcı verilerini birleştirmeye devam etme davranışının, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edildiğini gösteren ciddi bir bulgu niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeye istinaden Kurulun 08.02.2024 tarihli toplantısında, telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi amacıyla nihai karar verilinceye kadar 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Meta tarafından Threads uygulaması aracılığıyla elde edilen verilerin Instagram uygulamasından elde edilen veriler ile birleştirilmesinin engellenmesi yönünde 24-07/125-50 sayı ile geçici tedbir kararı alınmıştır. İlerleyen süreçte META tarafından geçici tedbir kararına yönelik olarak çözüm önerileri Kuruma sunulmuştur. Ancak META tarafından sunulan söz konusu çözüm önerileri, oluşan rekabet karşıtı endişeleri gidermekte yetersiz kalmış ve Kurul tarafından kabul edilmemiştir. Ayrıca geçici tedbir kararı uyarınca getirilen yükümlülüklere uymaması nedeniyle META’ya 335 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. META ise ortaya çıkan endişeleri gidermek adına Kuruma yeni bir çözüm önerisi sunmak yerine Threads uygulaması üzerinden 29 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Threads’in Türkiye’deki faaliyetlerinin askıya alınacağını kullanıcılarına açıklamıştır. Bununla birlikte soruşturmaya yönelik olarak başlatılan taahhüt süreci devam etmiş ve META tarafından soruşturmaya konu bağlama ile veri birleştirme davranışlarına ilişkin endişeleri bertaraf etmek amacıyla 30.10.2024 tarihinde Kuruma bir taahhüt metni sunulmuştur. META tarafından sunulan taahhüt metninde; Threads uygulamasının Türkiye’de yeniden kullanıma sunulacağı tarihten itibaren hem mevcut durumda hesabı askıya alınmış olan kullanıcıların hem de yeni kullanıcıların, Threads’i Instagram hesabı gerekmeksizin sadece Threads profili açarak da kullanabileceği ve söz konusu kullanıcılar hesaplarını birleştirmeyi tercih etmedikçe Threads üzerinden elde edilen verilerinin Instagram ile birleştirilmeyeceği ifade edilmiştir. 23.11.2024 tarihli Kurul toplantısında; Meta tarafından sunulan taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen ve Meta’nın davranışlarından kaynaklanan rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olması nedeniyle kabul edilmesine ve taahhütlerin Meta bakımından bağlayıcı hâle getirilerek yürütülmekte olan soruşturmanın sonlandırılmasına 24-45/1053-450 sayı ile karar verilmiştir.

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