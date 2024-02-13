Threads Yeni Özelliği Test Ediliyor: Trend Konular Bölümü Yakında Gelebilir!

Meta, Threads kullanıcılarının platformda ne tür konuşmaların trend olduğunu görmelerini sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor. Mark Zuckerberg, Threads'te paylaştığı bir gönderide uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri'nde “bugünün en önemli konularını” test etmeye başladığını duyurdu.

Meta'ya göre, bu özellik başkalarının tartıştığı güncel konularını ortaya çıkaracak ve aramada ve uygulamanın “sizin için” akışındaki gönderilerin arasına serpiştirilmiş olarak görünecek.

Instagram başkanı Adam Mosseri, belirli trendlerin "yapay zeka sistemlerimiz tarafından insanların şu anda Threads'te nelerle ilgilendiğine göre belirleneceğini" söyledi.

Günün En Önemli Konuları Özelliği Şimdilik Test Aşamasında

İlginç bir şekilde Threads, siyaset ve seçimlerle ilgili trendleri de ortaya çıkaracak. Şirket geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, kullanıcılar tercih etmediği sürece önerilerinde artık siyasi içerik önermeyeceğini söylemişti. Ancak Meta, bu kısıtlamanın trend özelliği için geçerli olmayacağını doğruladı. Bir Meta sözcüsü “Siyasi içerik bir konu olabilir. Siyasi konuları yalnızca topluluk kurallarımızı ya da diğer geçerli bütünlük politikalarımızı ihlal etmeleri halinde kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Trendlerin eklenmesi, hizmeti gerçek zamanlı bilgi ve güncellemeler için bir kaynak olarak daha kullanışlı hale getirmeyi uman birçok Threads kullanıcısı için uzun süredir talep edilen bir güncellemeydi. Bu özellik daha önce uygulamanın bir çalışan versiyonunda görülmüştü, ancak Mosseri'nin siyaset ve sert haberler hakkındaki konuşmaları teşvik etmekten kaçınma arzusu göz önüne alındığında Meta'nın bunu daha geniş bir şekilde kullanıma sunup sunmayacağı belli değildi.

Her ne kadar ortaya çıkanların çoğunu yapay zeka belirleyecek olsa da Meta'nın “en önemli konu” olarak görünenlerin bir miktar düzenlemesini yapmayı planladığı anlaşılıyor. Meta sözcüsü, içerik uzmanlarından oluşan bir ekibin, konuların topluluk kurallarımızı veya diğer geçerli bütünlük kurallarını ihlal etmemesini ve konuların tekrarlayıcı, saçma veya yanıltıcı olmamasını sağlayacağını söyledi.

Şimdilik, bugünün en önemli konuları yalnızca küçük bir test ancak Zuckerberg, ayarladıktan sonra özelliğin daha fazla ülkeye ve dile geleceğini söyledi.