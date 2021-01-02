THY’den İngiltere Uçuşlarına İlişkin Açıklama!

Dün akşam İngiltere’den Türkiye’ye gelen 15 kişide mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edilmişti. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’ye gerçekleştirilen uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı. Türk Hava Yolları (THY), İngiltere uçuşlarına dair oldukça önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

THY, İngiltere Uçuşlarını Durdurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere’den ülkemize gelen 15 kişide mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu. Bakan Koca, “İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

Türk Hava Yolları ise bugün İngiltere uçuşlarına ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu. THY, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İngiltere çıkışlı ve Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu duyurdu. THY tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Resmi otoritelerce alınan karar uyarınca, İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişleri durdurulmuştur. Türkiye çıkışlı İngiltere varışlı uçuşlarımız, İngiltere çıkışlı-başka ülke varışlı(transit) planlandığı şekilde devam etmektedir. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 08 49 numaralı çağrı merkezimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Konu hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler, web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmaya devam edecektir.”

Bakan Koca’dan Mutasyonlu Virüs Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı. Ayrıca son dönemde İngiltere’den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı” ifadeleri kullanıldı.

Bakan Koca, “Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik. Ayrıca son dönemde İngiltere’den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik” ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır.” “Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda Mutasyonlu virüs İngiltere’den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.”