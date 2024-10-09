Yetkililer, yeryüzündeki en güvenli ulaşım aracı olan uçakların daha da güvenli hale gelmesi için ellerinden geleni yapıyor. Geçmişten günümüze yaşanan olaylardan da ders alan uzmanlar, bu sayede en ufak hata sonucu olabilecek faciaları engelliyor. Ancak bazen ne yaparsanız yapın tehlike sizi bulabiliyor. Ne yazık ki THY'nin Seattle-İstanbul uçağında tam olarak bu yaşandı ve pilot uçuş sırasında hayatını kaybetti. İşte detaylar!

THY Pilotu Uçuş Sırasında Hayatını Kaybetti!

Türk Hava Yolları’nın Seattle-İstanbul seferini gerçekleştiren TK204 numaralı uçuşunda korkunç bir olay yaşandı. Airbus 350 tipi uçağı uçuran ve muhtemelen 300'den fazla yolcu taşıyan Kaptan Pilot İlçehin Pehlivan, sefer sırasında bilincini kaybetti. Neyse ki yukarıda bahsettiğimiz kurallar olası bir pilot rahatsızlığını da göz önünde bulunduracak şekilde tasarlandı.

TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin PEHLİVAN, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) October 9, 2024

Bu nedenle kokpitteki 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan ekip uçağın kontrolünü devraldı. Bu sayede olası bir facianın önüne geçilirken, Pehlivan'ı kurtarmak adına uçuş iptal edilerek acil iniş kararı alındı. Uçak yolcularıyla birlikte New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Ancak bu da 59 yaşındaki deneyimli pilotu kurtarmaya yetmedi. İlçehin Pehlivan, henüz uçak yere inemeden hayatını kaybetti. THY yetkilileri Pehlivan'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerken, deneyimli pilotun son kapsamlı muayenesinin Mart 2023'te yapıldığının ve bilinen bir sorun ya da sağlık sıkınıtısı olmadığının altını çizdi.