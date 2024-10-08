Şanlıurfa'da Yanan Togg T10X Hakkında Resmî Açıklama Geldi!

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesine bağlı Çiftte kuyu mahallesinde Togg T10X, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı şarj esnasında alev almıştı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri gitmişti.

Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonucunda kısa sürede söndürülmüştü. Kullanılamaz hâle gelen yerli otomobil hakkında inceleme başlatılmıştı. Yerli elektrikli otomobilde meydana gelen yangın hakkında resmî bir açıklama geldi.

Togg T10X’te Meydana Gelen Yangına Dair Açıklama Yapıldı

Togg tarafından yapılan açıklamada “Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır” sözleri kullanıldı ve şu şekilde devam edildi:

“Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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