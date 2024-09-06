THY'nin İstanbul-Taipei Seferini Yapan Uçağında Korkutan Türbülans! (Video)

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 uçağı Taipei Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. Türbülans sonucunda 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi yaralanırken, olayla ilgili videolar ortaya çıkmaya başladı. Bununla birlikte, THY'nin Basın Müşaviri Yahya Üstün'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

THY Uçağı Türbülansa Girdi: Uçak İçi Videolar Paylaşılmaya Başlandı

Paylaşılan uçak içi videolara baktığımızda türbülansın gerçekten şiddetli bir şekilde yaşandığını söyleyebiliriz. Zira, uçak içinde malzemelerin etrafa dağıldığını ve ortamda bir panik havasının olduğunu görüyoruz. Neyse ki, herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici.

İstanbul-Taipei seferini gerçekleştiren THY'nin Boeing 777 uçağında meydana gelen şiddetli türbülans sonucu 6 kişi yaralandı.



Olayın ardından uçağın içinden görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/0iVTZpyjzA — BPT (@bpthaber) September 5, 2024

THY'nin Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayın yaşanmasının ardından sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşu hakkında;



TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!