Çinli Uzay Aracı Tianwen-1'den İlk Mars Fotoğrafı Geldi

Çinli uzay aracı Tianwen-1'in ilk Mars fotoğrafı meraklandırdı. Geçtiğimiz günlerde Mars yüzeyine iniş yapmayı başaran Zhurong olarak adlandırılan gezgin, hem siyah beyaz hem de renkli fotoğraflar gönderdi. İşte Mars'tan gelen son kareler.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Tianwen-1 Mars sondasının inişinden sonra çekilen fotoğrafları yayınladı. Siyah beyaz ve üzerinde birtakım yazılar olan fotoğraf, Mars gezgininin önünde yer alan kamera tarafından çekildi. Kamera, gezginin engelleri algılaması için bir göz görevi görüyor, böylece gezicinin engelleri aşmasına da yardımcı oluyor.

Kameranın lensi çok geniş bir açıya sahip ve bu yüzden fotoğraf olabildiğince bükülmüş olarak görünüyor. Resmin üst kısmında gösterilen iki kol ise radar sisteminin parçalarını oluşturuyor. Platformdan Mars yüzeyine uzanan iki ray sistemi, gezgini yere yönlendirmek için kullanılıyor.

Kollar ve raylar başlangıçta iniş aracında gizlenmişti, ancak Mars yüzeyine indikten sonra başarılı bir şekilde açıldı. Tüm bu olanlar, Tianwen-1 Mars sondasının sorunsuz şekilde çalıştığının bir işareti.

Renkli fotoğraf ise gezginin arka bölmesine yerleştirilmiş bir navigasyon kamerası tarafından çekildi. Ayrıca Tianwen-1 Mars sondasının yörünge ve iniş aracının ayrılma sürecini gösteren iki video da dünyadaki ekibe gönderildi.

We have a Hi-Res visual! This is #Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover reporting to Earthlings! I’m currently at 109.9E, 25.1N, Utopia Planitia, Mars. All look good! Preparing for the final deployment and scientific missions. Water/Ice under Mars 100m-deep surface? About to find out! pic.twitter.com/xkh39C2y3n