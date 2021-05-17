NASA, Dünya'daki Hayatı Yanlışlıkla Mars'a Taşımış Olabilir

NASA, Dünya hayatını Mars'a taşımış. Cornell Üniversitesinin saygın bilim insanlarından biri olan Christopher Mason yeni bir açıklamasında, NASA'nın Dünya'daki hayatı bilmeden Mars'a götürdüğünü söyledi. Mason, "Mikroplar yeni bir ekosisteme geldiklerinde ortalığı kasıp kavurabilir" diyor.

Kızıl Gezegen'deki keşifler devam ederken Cornell Üniversitesinden bir bilim adamı, Mars'ta keşfedilen yaşamın "NASA laboratuvarlarında ortaya çıkıp çıkmadığını" merak ediyor.

Cornell Üniversitesi genetikçisi Christopher Mason, BBC için yayınlanan bir yazıda, Kızıl Gezegen'de keşfedilen yaşamın, aslında NASA laboratuvarlarında oluşturulduğunu iddia etti.

NASA'nın Mars gezgini Perseverance gibi pek çok uzay aracı, uçuş öncesinde olabildiğince sterilize edilmiş odalarda inşa ediliyor ve ekipmanlar makineye eklenmeden önce temizleniyor. Bu yöntemler, Mars'a gönderilecek makineler bakteri, virüs veya mantar oluşmasının önüne geçiyor

Mason açıklamasında, "Uzay aracında biyokütlenin olmaması neredeyse imkansız. Mikroplar milyarlarca yıldır hem Dünya'da hem de her yerdeler. Bazıları en temiz odalardan bile gizlice geçebilir" dedi.

NASA, Dünya hayatını Mars'a götürdü iddiası

Mason tarafından son zamanlarda yapılan iki çalışma, bazı organizmaların temizlik sürecinde ve Mars'a yapılan yolculukta nasıl hayatta kalabileceğinin yanı sıra, mikrobiyal türlerin uzayda ne kadar hızlı büyüyebileceğini gösterdi.

"Görünüşe göre temiz odalar, en zorlu böcekler için evrimsel bir seçim süreci olarak hizmet edebilir ve Mars'a yapılan bir yolculukta hayatta kalma şansıni artırabilir" dedi.

NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki temiz odalar, radyasyona ve soğuk ortamlara karşı daha fazla direnç gösteren mikroplar barındırdığından dolayı en büyük riski oluşturuyor.

NASA ise Mars'tan getirilen tüm numunelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlamak için ekstra önlemler aldığını dile getirdi. Ancak bilim adamları, bulguların Mars kökenli olduğundan emin olmak için genetik testlerin yapılması gerektiğinin farkında.

Ayrıca daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'dan bazı araştırmacılar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun farklı noktalarında dört farklı bakteri türü keşfetmişti. Bunlardan üçü şimdiye kadar bilim tarafından bilinmeyen bakterilerden oluşuyordu.

Bakterilerden birincisi UUİ araştırma istasyonlarının üst panelinde, ikincisi Cupola'da, üçüncüsü yemek masasının üzerinde ve dördüncüsü ise 2011 yılında Dünya'ya dönen eski bir HEPA filtresinde tespit edildi. Bu, ne kadar temiz tutmaya çalışsak da Dünya dışı yaşamda diğer canlıların bizimle geleceğini gösteriyor.