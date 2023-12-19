Ticaret Bakanlığından Yeni Karar: Menüler Artık Görünür Yerlere Konulmak Zorunda!

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yeni bir yönetmelik yayınladı.

Buna göre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, özellikle yiyecek ve içecek sektöründeki işletmeler, tarife ve fiyat listelerinin yer aldığı belge, tabela ve menüleri belirgin bir şekilde sergilemek zorunda olacak.

2024 Yılı Boyunca Denetimler Sürecek

Bu adım, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını engelleyen bu işletmelerdeki aşırı fiyat artışlarına ilişkin tüketici şikayetlerini ele almayı amaçlıyor. Bakanlık 11 ayda 65 binin üzerinde firmayı denetledi ve 20 bin 209 firmaya bu sebepten toplam 37 milyon 21 bin 761 bin 761 lira para cezası uyguladı.

Fiyat etiketleri, tarifeler ve fiyat listeleri üzerinde devam eden ve titizlikle sürdürülen denetimlerin 2024 yılı boyunca da devam etmesi bekleniyor.

Yönetmelik, tüketicileri mal ve hizmetler hakkında tam olarak bilgilendirerek bilinçli tercihler yapmalarını sağlamayı ve gösterilen fiyatlar ile kasa değerleri arasındaki tutarsızlıkları önlemeyi amaçlıyor.

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