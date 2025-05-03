Bakanlık Harekete Geçti! Bu Telefonların İnsan Sağlığına Zararlı Olduğu Ortaya Çıktı
Ticaret Bakanlığı’na yapılan bildirim sonrasında 4 telefon ve 1 kablosuz router için toplatma kararı verildi. Peki bunun sebebi ne? İşte ayrıntılar!
Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda 4 farklı telefon modeli ile bir kablosuz router için toplatma kararı verildi. Bu kararın arkasında ise kullanıcı güvenliğini riske atan ciddi teknik sorunlar yer alıyor. Peki hangi modeller bu karardan etkilendi ve gerekçe neydi?
Hangi Telefon Modelleri Toplatılacak?
Milliyet’in haberine göre toplatma kararı alınan kablosuz router ve telefonların (BTK tarafından "kablosuz hoparlör" olarak ifade ediliyor), Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırı olduğu tespit edildi. İncelemeler sonucunda bu cihazların insan sağlığına zarar verebilecek nitelikte olduğu ve elektromanyetik uyumluluk açısından gerekli teknik şartları karşılamadığı belirlendi.
Toplatılacak ürünler şu şekilde sıralandı:
- Reeder S19 Max Pro S Zoom
- Dijitsu DCT 90
- Hiking X11
- Hiking X9
- Mercusys AC 1200 kablosuz hoparlör cihazı
Toplatma kararı alınan ürünlere sahip kullanıcılar, cihazlarını iade ederek para iadesi alma ya da ürünlerini başka bir modelle değiştirme hakkına sahip.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.