BTK'dan İnternet ve TV Aboneliklerine Yönelik Yeni Düzenleme!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tüketicileri istenmeyen ve aldatıcı abonelik taleplerinden korumak amacıyla internet ve TV aboneliklerine ilişkin yeni bir düzenleme getirdi.

Herhangi bir yeni abonelik işleminde, yeni prosedür süreçlerini başlatmadan önce aboneliği talep eden kişinin bundan tamamen haberdar olduğunun teyit edilmesi artık zorunlu hâle geldi. Bu düzenleme kapsamında, işletmelerin yeni prosedürleri uygulamak için altı aylık bir ek süresi bulunacak.

Yeni Düzenlemeyle Abonelik Başlatma ve Yenileme Süreci Nasıl İşleyecek?

Teyit sağlamak için hizmete ilişkin herhangi bir yöntemle abonelik talebinin oluşturulduğu durumlarda ilk olarak tüketici, işletmecinin müşteri hizmetleri vasıtasıyla aranacak ve kendisinden işletmecinin sunacağı internet veya TV hizmeti için pazarlama, tanıtım amaçlı aranıp aranmadığı veya kendisine kısa mesaj gönderilip gönderilmediği sesli olarak sorulacak veya tuşlama yapılması istenerek teyit alınacak.

Tüketiciye daha önce işletmecinin yetkili kanalları tarafından söz konusu hizmete ilişkin olarak tanıtım amaçlı arama yapıldığı işletmeci tarafından doğrulanabiliyorsa abonelik talebi işleme konulacak, doğrulanamıyorsa abonelik talebi işleme konulmayacak. Tüketicinin daha önce aranmadığı durumda ise abonelik talebi doğrudan işleme konulmayacak.

Abonelik talebi onaylanırsa tüketici hizmet türü, hizmet kalitesi, ücretler, sonlandırma ücretleri ve hizmetin başka bir operatörün hizmetleriyle paketlenmediği hakkında bilgi alacak. Tüketiciler ayrıca hizmeti aldıkları sürece ek faturalandırma yapılacağı ve mevcut aboneliklerin iptal edilmeyeceği konusunda bilgilendirilecek.

Bu bilgileri aldıktan sonra tüketicinin abonelik sürecini başlatmak için sesli veya tuşlu bir talep vermesi ve onayının alınması gerekecek. Tüketicinin karar vermek için daha fazla zamana ihtiyacı varsa operatör bir sonraki etkileşimde bilgilendirme ve onay sürecini tekrarlayacak.

Onay araması yapılmazsa, tüketici buna yanıt vermezse veya tüketici onay vermezse, yeni abonelik süreci devam etmeyecek.

Bu düzenleme, tüketicilerin iyi bilgilendirilmelerini ve yeni abonelikleri kendi istekleri dâhilinde başlatmalarını sağlayarak, özellikle telefon görüşmeleri yoluyla aldatıcı uygulamalardan korumayı amaçlıyor.

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