Apple, Avrupa Birliği'nin Zorla iPhone'lara Soktuğu +18 İçerik Uygulamasına Ateş Püskürdü

Apple ve Avrupa Birliği arasındaki gerginlik hiç olmadığı kadar fazla. Şirketin tüm ürünlerinde Type-C portu kullanmasının zorunlu kılınmasıyla başlayan süreç, günümüzde AB sınırları içerisinde App Store alternatifi uygulama mağazalarına izin verilmesiyle devam ediyor. Üstelik şirket bu uygulama mağazaları üzerinde herhangi bir kontrole sahip değil.

Apple'ın topluluk kurallarına ya da standartlarına uymayan pek çok uygulama, rakiplerinin mağazalarından indirilebiliyor. Her ne kadar bu durum şirketi kızdırsa da yasal nedenlerden dolayı sesini çıkaramıyor. Ancak son olarak şirket, AB'nin yasal düzenlemeleri sayesinde iPhone'lara kurulan pornografik içerik uygulamasına ateş püskürdü.

Apple Alternatif Uygulama Mağazaları Aracılığıyla Yüklenen +18 Uygulamaya Tepkili

Apple, Avrupa Birliği sınırları içerisinde iPhone'lara yüklenebilir uygulamalar üzerindeki hakimiyetini kaybetti. Ancak şirketin durumdan memnun olmadığı bilinen bir gerçekti. Son olarak ise AB'deki iPhone kullanıcıları arasında "Hot Tub" isimli bir uygulamanın yaygınlaşmasının ardından sessizliğini bozdu.

+18 içerikler barındıran bir platforma ait olan bu uygulama, tepki gecikmedi. Şirket, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu tür yetişkin içerikli uygulamaların kullanıcılar ve özellikle de çocuklar için yarattığı güvenlik riskleri konusunda derin endişe duyuyoruz. Bu uygulama ve benzerleri on yılı aşkın süredir dünyanın en iyisi haline getirmek için çalıştığımız ekosisteme duyulan tüketici güvenini zayıflatacaktır. Bu uygulamayı kesinlikle onaylamıyoruz ve App Store'da asla sunmayız. Ancak Avrupa Komisyonu yüzünden AltStore ve Epic gibi kullanıcı güvenliği konusunda endişelerimizi paylaşmayan rakiplerimize izin vermek zorunda kalıyoruz.

Söz konusu uygulama iPhone'larda "indirilebilir" olan ilk +18 içerik uygulaması. Platform geçmişte içerdiği yetişkinlere özel içerikler nedeniyle OnlyFans uygulamasına da izin vermemiş ve bu konudaki katı tavrını korumuştu. Ancak şirket Avrupa Birliği ile savaşa girmek istemiyorsa bu konuda yapabileceği bir şey yok.

Asıl merak edilen ise söz konusu uygulama ve türevlerinin AltStore ve Epic gibi alternatif mağazalara olan talebi artırıp artırmayacağı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylşaabilirsiniz.