TikTok ve Adobe Express Güçlerini Birleştiriyor: Yaratıcı İçerik Üretimi Kolaylaşıyor!

TikTok ve Adobe Express arasındaki ilk işbirliği, sosyal uygulama kullanıcılarına video içeriğini daha kolay oluşturmayı ve optimize etmeyi amaçlayan yepyeni bir eklenti entegrasyonu getiriyor.

Daha önce yalnızca TikTok'un Yaratıcı Merkezi'nde bulunan Yaratıcı Asistan artık Adobe Express'te bir eklenti olarak mevcut.

Bazılarınızın muhtemelen zaten bildiği gibi bu, kullanıcıların video içerikleri söz konusu olduğunda yaratıcı olmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir sanal asistandır.

TikTok'taki Adobe Express Gücü Büyük Bir Potansitele Sahip

TikTok Creative Assistant ile yeni entegrasyon, her büyüklükteki işletmenin Adobe Express içinde TikTok içeriği oluşturmasına olanak tanıyor. Yeni eklenti entegrasyonu çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Adobe Express'te oturum açın

Eklenti sekmesine gidin

TikTok Yaratıcı Asistanı’nı arayın

Ekle'ye tıklayın

Adobe Express kullanmayan ancak Creative Assistant entegrasyonunu denemek isteyenler, Adobe Express'teki yeni eklentiye masaüstünden ücretsiz olarak erişebilirler.

Şirkete göre, yapay zeka destekli sanal asistan tarafından sağlanan içerik, kullanıcı tarafından gönderilen bilgilere göre otomatik olarak oluşturuluyor. Yaratıcı asistan entegrasyonundan yararlanmaya kararlıysanız, TikTok'un yapay zeka destekli araç tarafından oluşturulan içerikle ilgili hiçbir söz veya garanti vermediğini unutmayın. Reklamlarda veya diğer materyallerde TikTok Creative Assistant kullanılarak oluşturulan içeriği kullanmaya ve yayınlamaya karar verirseniz bu sizin seçiminizdir.

Ayrıca, Adobe Express için TikTok Creative Assistant eklentisinin, TikTok'un tüm ücretsiz ve Premium Adobe Express kullanıcıları için mevcut olduğu her yerde İngilizce olarak mevcut olduğunu belirtelim.