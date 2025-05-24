Yapay zeka neredeyse bütün sosyal medya kanallarına entegre olmuşken kötü niyetli kimseler, durumu kendi lehine çevirmiş durumda. Oldukça basit bir mantıkla ortaya çıkardıkları yeni bir saldırı türü, kullanıcıları virüslü içerikler indirmeye yönlendiriyor.

Bunun için yapay zekanın sesini kullanıyorlar. Normal şartlarda yapay zekaların kendine has güvenlik yöntemleri olur ve bu tarz işlemleri engelleyecek katmanları kullanırlar. Ama şu an bir kullanıcının temin ettiği metni seslendirmeden zararlı olup olmadığını anlayacak katmanı bulunmuyor.

TikTok Videoları Virüs Kaynıyor

TikTok'ta denk gelinen bazı videolarda yapay zekanın seslendirdiği metinler incelendi. Sonuçlar endişe vericiydi. Sahte hesaplar tarafından oluşturulan videolarda kullanıcılara bir oyunu veya programı nasıl ücretsiz bir şekilde indirebilecekleri anlatılıyordu. Geleneksel hackleme yöntemlerinden ziyade burada sadece yönlendirme bulunuyor ve kullanıcıların harici bir bağlantıya tıklamalarına gerek kalmıyor.

Bu tarz videolardan bazıları sosyal medyada patlamış ve pek çok kullanıcıya ulaşmış. Öte yandan TikTok kanadının bu durumu engelleyecek bir algoritması henüz yok. Yapay zeka sistemleri; iyi veya kötü herhangi bir metni sadece seslendirmekle ilgileniyor. Günümüz yapay zeka sohbet botları kadar araştırmacı, detaycı ve analizci değiller.

Yapay Zeka ile Zararlı Yazılım İndiriliyor

Zararlı videoların tespit edilememesinin ana sebebi ise tamamen sesli içerik olması. Hacklerlar, yakalanmayacaklarını bildikleri için işleri yapay zekanın arkasına saklanarak yapmaya başladılar. Günümüzde yapay zekanın her söylediğine inanan ve teyit etmeye ihtiyaç duymayan kişi sayısı oldukça fazla.

Videolarda kullanıcılar, bütün bilgilerini hackerlara altın tepside sunmalarına sebep olacak zararlı yazılımları nasıl indirip kuracaklarını öğreniyorlar. İçerikte başka bir programdan bahsediliyor ama işin özünde bilgi hırsızlığı yatıyor. Bu tarz durumlarda mağdur olmamak için yapay zekanın söylediği her şey mutlaka teyit edilmeli, korsandan uzak durulmalı (özellikte torrentler genelde virüs yuvasıdır) ve gerekirse güvenlik yazılımları kullanılmalıdır.

Sizce bu durum yeteri kadar önlem almayan TikTok'un mu yoksa duyduğunu teyit etmeden yapan kullanıcıların hatası mı? Yorumlarda tartışalım.