TikTok'ta Viral Oldu: Bir Adam, Kız Arkadaşı Tarafından Rehin mi Tutuluyor? (Video)

TikTok'ta zaman zaman bazı olaylar ve konular viral hale gelebiliyor. Çoğu sosyal medya akımı da aslında genel hatlarıyla bu şekilde belirleniyor. Ancak bazen kullanıcıların da hayret edebildiği, bu kadarı da olmaz denilen olaylar da yaşanabiliyor.

Gündeme gelen son olay da tam olarak bu şekilde ifade edilebilir. TikTok kullanıcılarının bir süredir takip ettiği veya önüne düştüğü videolar arasında, paylaşım yapan bir kadın dikkat çekiyor. Bu kadının da bir adamı "rehin tuttuğuna" yönelik iddialar ortaya atılıyor.

Bir Adam Kız Arkadaşı Tarafından Rehin mi Tutuluyor?

TikTok'ta "aloralynnsavasta3" isimli bir kullanıcı, erkek arkadaşıyla ayrılmaları için bir akşam yemeği sipariş ettiğini söylediği videoyla ilk başta dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda kadının erkek arkadaşına videolarda yönelttiği sorular ve aldığı cevaplar da kullanıcıların bu olayı sorgulamasına yol açtı.

Erkek arkadaşını zorla yanında tuttuğu iddia edilen kadın, videolarda sevgilisine şu şekilde sorular soruyor: "Şimdiye kadarki en iyi kız arkadaş kimde?", "Bütün bu eşyaları sana kim aldı?"

Çocuğun ise bütün sorulara utangaç ve çekingen bir şekilde yanıt veriyor olması, gergin ifadelerinin net bir şekilde kameraya yansıması dikkat çekiyor. Bu video, yayınlandığı andan itibaren 3 gün içerisinde 8 milyon izlenmeye ulaştı. Ancak gelen yorumlardan sonra kullanıcı videoyu sildi.

Videonun silinmesinden sonra kullanıcılar, "aloralynnsavasta3" isimli kullanıcının diğer videolarına yorum yapmaya başladı. Video silinmiş olsa da X üzerinde de paylaşılmaya devam ediliyor ve adamın gerçekten kurtarılması gerektiği ifade ediliyor.

Kadının herhangi bir açıklama yapmaması tartışmaların uzamasını sağlarken, kullanıcılar videolara şu şekilde yorumlar yapıyor: