TikTok Bir Şehirde Daha Yasaklandı: Peki Neden?

New York yetkilileri tarafından alınan yeni bir karara göre kamu çalışanları ve kurumların TikTok'u kaldırmak ve bir daha kullanmamak için bugünden itibaren 30 gün süreleri var.

Ülke çapında sık sık alınan TikTok yasağı fazlasıyla duyduğumuz bir durum ve bu yasak bugün yeni bir şehire daha taşındı.

New York yetkililerinden biri, yasak kararının TikTok'un "şehrin teknik ağları için bir güvenlik tehdidi oluşturması" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Sosyal medya New Yorkluları birbirlerine ve şehre bağlama konusunda harika olsa da bu platformları her zaman güvenli bir şekilde kullandığımızdan emin olmalıyız. New Yorkluların verilerini güvende tutmak için düzenli olarak proaktif önlemler araştırmakta ve geliştirmekteyiz."