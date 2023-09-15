Tiktok Son Dönemlerin En Büyük Cezalarından Birini Aldı!

TikTok, geçtiğimiz aylarda çocukları korumaya yönelik kurallar da dahil olmak üzere İngiltere veri koruma yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15,7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

İngiltere Bilgi Komisyonu Başkanlığı (ICO) yaptığı açıklamada, şirketin uygulamayı kimlerin kullandığını kontrol etmek için yeterince çaba sarf etmediğini ve hizmeti kullanan çocukları engellemek için yeterli önlemi almadığını söylemişti.

Bu konuda ICO sözcüsü “TikTok’a 13 yaşın altındaki çocuklara hizmet sağlaması ve kişisel verilerini ebeveynlerinin izni veya yetkisi olmadan işlediği için para cezası verdik. TikTok’un ufak çocukları tespit etme ve platformdan çıkarma konusunda kontrollerini daha iyi yapma konusundaki çabalarını sürdürmesini bekliyoruz” demişti.

Tiktok Uyarıları Dinlemedi

DPC TikTok'un uygun önlemleri uygulamaması ve yaşları ne olursa olsun ve 12 yaş ve altı çocuklar da dahil olmak üzere herkesin platformundaki içeriği görüntülemesine izin vermesi nedeniyle GDPR'yi ihlal ettiğini tespit etti.

Ayrıca TikTok'un çocuk kullanıcıların hesaplarının yetişkin kullanıcılarla eşleştirilmesine, söz konusu kişinin ebeveyni veya vasisi olup olmadığını doğrulamadan izin verdiğini tespit edildi.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), TikTok’a çocukların verilerini işleme biçimi ve çocukların verilerini tam olarak koruyamaması nedeniyle tam 345 milyon € para cezası verildiğini açıkladı. Bu ceza 2021 yılında açılan bir soruşturmaya dayanıyor.

Siz çocukların bu platformda güvende olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.