TikTok Adeta Kıskanacak: Instagram, Yeni Reels Özelliğini Duyurdu!

Sosyal medya denince akla ilk gelen platformlardan Instagram, henüz TikTok'ta bulunmayan yeni bir Reels özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. Platform, bundan böyle ''video kaydırma'' konseptinin doğuşuna sebep olan Reels videolarına 20'ya kadar şarkı eklenebileceğini duyurdu.

Instagram, Reels Videolara 20 Adede Kadar Şarkı Eklenebileceğini Duyurdu

Reels videolarına 20 adede kadar şarkı eklenebilecek. Yeni özellik sayesinde bundan böyle 20'ye kadar parça ekleyebilecek ve onları metinler, çıkartmalar ve kliplerle senkronize bir hale getirebileceksiniz. Dahası, diğer kullanıcılar sizin bu oluşturmuş olduğunuz karışımları kaydedip yeniden kullanabilecek.

Bu yeni özellikten önce Reels videolarına yalnızca bir adet parça eklenebiliyordu. Ancak artık yukarıda da belirtildiği gibi eklediğiniz şarkıların dilediğiniz kısımlarını Reels videonuzun dilediğiniz bölümlerine yerleştirebilme imkanınız olacak.

Bu özelliğin kullanımı ise oldukça basit. Burada Reels videolarını paylaşmadan önce video düzenleyicisine eklenen yeni ''mixe ekle'' butonuna tıklamanız yeterli olacak.