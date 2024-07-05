TikTok'ta Şok Buluşma: Kaçırılan İkizler Yıllar Sonra Gerçekleri Öğrendi!

2022'de TikTok'ta gezinirken Elene Deisadze, kendisine çok benzeyen bir kızla karşılaştı. Bu Avrupa'lı genç, hemen Anna Panchulidze'ye ulaştı ve ikisi arasında anında bir bağ oluştu.

Ancak, bu bağ sadece arkadaşlık değildi; daha derin bir şey vardı. Birkaç ay boyunca birbirlerini tanıdıktan sonra, ikisinin de evlatlık olduğunu keşfettiler ve yaptıkları DNA testi sonucunda aslında ikiz olduklarını öğrendiler.

TikTok'ta Şaşırtıcı Buluşma: İkiz Kardeşler

Elene ve Anna'nın hikayesi sadece şaşırtıcı bir aile buluşması değil, aynı zamanda daha karanlık bir gerçeği de ortaya çıkardı. DNA testlerinin düzenlenmesine yardımcı olan Gürcü gazeteci Tamuna Museridze, 1950 ile 2006 yılları arasında Gürcistan'da çocuk kaçırma şemasını araştırıyordu.

Museridze, bu skandalı ilk olarak 2016'da annesinin evini temizlerken iki farklı doğum sertifikası bulmasıyla keşfetti.

Araştırmaları, hastane personeli, doktorlar ve hükümet yetkililerini içeren organize suç çetelerinin yeni doğan bebekleri ebeveynlerinden kaçırarak, onları evlat edinmek isteyen ailelere sattığını ortaya çıkardı.

Anna'nın annesi Patmani Parkosadze, 2005 yılında evlat edinmek için binlerce dolar ödediğini itiraf etti.

Aynı şekilde, Elene'nin evlatlık annesi Lia Korkotadze de bir yerel hastaneden evlat edindiği bebeği yasa dışı bir işlemle aldığını bilmeden kabul etmişti.

Anna ve Elene, onları büyüten ailelerine minnettar olsalar da, biyolojik ebeveynleriyle tanışmayı umuyorlar.

Çoğu zaman, biyolojik ebeveynlere çocuklarının öldüğü yalanı söylendiği için, ebeveynlerinin onları bulmalarının zor olduğunu düşünüyorlar.

Tamuna Museridze, kandırılan ailelerin birbirlerini bulmasına yardımcı olmak için bir Facebook grubu başlattı ve şu anda 250.000 üyesi olan bu grup, yaklaşık 700 aileyi bir araya getirdi.

Museridze ve insan hakları avukatı Lia Mukhashavria, bu ulusal ve on yıllar süren dolandırıcılığı daha derinlemesine araştırmaya devam ediyor.