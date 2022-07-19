TikTok Kendi Çiplerini Üretmeye Başlıyor

TikTok'un arkasındaki ana şirket olan ByteDance, gereksinimlerini karşılayabilecek tedarikçiler bulamadığı için özel alanlarda kendi kullanmak amacıyla kendi çiplerini üretmeyi düşünüyor.

Bir sözcü CNBC'ye verdiği demeçte, TikTok'un ve başarılarının arkasındaki ana şirket olan ByteDance'in, gereksinimlerini karşılayabilecek çip tedarikçisi bulmakta zorlandığını, bunda en büyük etkenin mevcut karantina kısıtlamaları olduğunu belirterek, ByteDance'in çip üretim sektörüne gireceğini ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek çipler üretebileceğini belirtti.

ByteDance sözcüsü, çiplerin ByteDance'in video platformları, bilgi ve eğlence uygulamaları dâhil olmak üzere çoklu iş alanlarıyla ilgili iş yükleriyle başa çıkmak için özelleştirileceğini ekledi. ByteDance, diğer şirketlere satılmak üzere çip üretmeyecek. Şirket, çip üretimiyle ilgili roller için web sitesinde birden fazla iş ilanı açtı.

ByteDance Çip Üretiminde Çin Hükûmetini de Düşünüyor

Pekin merkezli firmanın çip üretimine yönelik çabası iki ana temele dayanıyor. Şirketlerin belirli amaçlar için çipler üretmeye odaklanması ve Çin hükûmetinin bu temel teknolojide daha güçlü olma baskısı.

Arama devi Baidu'dan e-ticaret devi Alibaba'ya kadar şirketler, çip konusunda geleneksel bir geçmişe sahip olmasalar da son birkaç yılda kendi tasarladıkları çipleri piyasaya sürdüler ancak özel olarak üretilmiş çipler, özellikle de ByteDance gibi firmalar için, başka bir şirketten hazır bir çip satın almak yerine, işletmelerinin ihtiyaç duyduğu belirli bileşenler oluşturma nedeniyle daha çok önem taşıyor.

Tüm bunlar bir kenara, akıllı telefonlardan otomobillere kadar her şeye giren bu çipler, daha geniş bir teknoloji savaşının ortasında ABD ve Çin arasında büyük bir savaş alanı olarak görülüyor.