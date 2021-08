TikTok Bu Challenge'ı Yasakladı: Yüzlerce Kişi Hastanelik Oldu

TikTok milk crate challenge'ı yasakladığını duyurdu. Sosyal medya uygulaması tarafından yeni açıklamaya göre, herhangi bir yerde süt kutularını üst üste koyup tırmanmaya çalışmanın sonu hastanede bitebilir. Ancak Covid-19 pandemisi sürecinde hastaneleri rahatlatmak gerekiyor.

TikTok, kullanıcıları süt kasalarını piramit şeklinde dizmeye ve düşmeden tırmanmaya teşvik eden viral video yarışması olan "milk crate challenge" (süt kutusu mücadelesini) resmen yasakladı. Yasaklamanın sebebi olarak ise kullanıcılar genellikle düşmesi ve meydan okumanın ciddi tıbbi riskler doğurması olduğu gösterildi.

CNN, TikTok'un, meydan okumaya karşılık gelen hashtag'ler için tüm arama sonuçlarını kaldırarak ve yasağın arkasındaki kararı açıklayan bir açıklama yayınlayarak meydan okumaya moratoryum koymaya karar verdiğini bildirdi.

Video paylaşım uygulamasının sözcüsü, "TikTok, tehlikeli eylemleri teşvik eden içeriği yasaklıyor, bu tür içerikleri caydırmak için videoları kaldırıyor ve aramaları Topluluk Kurallarımıza yönlendiriyoruz. Herkesi çevrim içi veya çevrim dışı davranışlarında dikkatli olmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Tıp uzmanları, kullanıcıları bu özel mücadeleye katılmanın olası tehlikelerine karşı uyarmakta. New York'taki Mount Sinai'de ortopedi cerrahı olan Dr. Shawn Anthony, süt kasası mücadelesinin çok tehlikeli olduğunu ve ortopedik yaralanmalara yol açtığını söyledi.

Anthony, bu zorluğa girişen herkesin kırık bilekler, omuz çıkıkları, ACL ve menisküs yırtıklarının yanı sıra omurilik yaralanmaları gibi yaşamı tehdit eden durumlarla karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.

Birkaç doktor ve tıp uzmanı, insanların hastane kalabalığına dikkat etmesi gerektiğine ve kolayca önlenebilecek şeyler için acil servise gereksiz yere gitmekten kaçınmanın özellikle zorunlu olduğuna dikkat çekti. Dallas Çocuk Sağlığı'ndan bir çocuk doktoru olan Marcial Oquendo, "Önleyebileceğimiz şeyler için çok fazla hastane yatağımız yok. Başa çıkmaya çalıştığımız pandemi için yatakları hazır tutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde Baltimore Sağlık Departmanı, meydan okumayı deneyen birinin videosunu kamuoyuna hatırlatmayla birlikte paylaştı: “Ülke genelinde COVID-19 kaynaklı hastaneye yatışları artarken, #milkcratechallenge denemeden önce sizin için uygun bir yatağı olup olmadığını öğrenmek için lütfen yerel hastanenizle görüşün" uyarısında bulundu.

