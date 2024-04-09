TikTok'un Fotoğraf Paylaşım Uygulaması Resmen Duyuruldu: Ne Zaman Çıkacak?

TikTok ve Instagram arasındaki dev rekabetten artık bahsetmemize gerek yok. Her iki platform da birbiriyle yarışarak kullanıcılara daha iyi deneyimler yaşatıyor.

Geçtiğimiz hafta TheSpAndroid'in aktardığına göre TikTok, Instagram'la doğrudan rekabet edecek bir fotoğraf paylaşım uygulaması üzerinde çalışıyordu. Rastlanan platformun adının TikTok Photos olacağı söylenmişti ancak o noktada bir değişiklik yaşandı.

Resmen Duyuruldu: TikTok Notes Geliyor

Instagram'ı geride bırakacağı düşünülen TikTok'un fotoğraf paylaşım uygulaması "Notes" ismiyle gelecek. TikTok, kullanıcılarına bildirim göndererek duyurduğu bu platform için "fotoğraf gönderileri için yeni bir uygulama" detayını da verdi.

Gönderilen bildirimde "mevcut ve gelecekteki herkese açık TikTok fotoğraf gönderilerinin" TikTok Notes üzerinden paylaşılacağı ve kullanıcılara bunun haricinde başka şeylerin de olacağı bildirildi.

Şirketin TechCrunch'a yaptığı açıklamada "Topluluğumuzun yaratıcılıklarını bu formatlar için özel bir alanda fotoğraf ve metinlerle oluşturma ve paylaşma konusunda güçlendirmenin yollarını araştırıyoruz" bilgisi de verildi.

Uygulamanın ne zaman yayınlanacağı henüz resmiyet kazanmamış olsa da artık böyle bir uygulamanın geleceğii netleşmiş oldu. Bakalım TikTok Notes uygulaması Instagram'ı gerçekten geride bırakarak zirveye yerleşebilecek mi?