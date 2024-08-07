Tiktok, OpenAI Sora Rakibi Metinden Video Üretebilen Yeni Yapay Zeka Aracını Tanıttı!

Yapay zeka teknolojisi sayesinde kullanıcıların yazdığı metinlerden oldukça gerçekçi videolar üreten araçlara bir yenisi daha eklendi. TikTok platformunu bünyesinde bulunduran ByteDance, OpenAI'ın Sora'sına benzer şekilde çalışan Jimeng AI isimli yeni yapay zeka aracını resmen tanıttı. Detaylar haberde.

Jimeng AI, Her Türlü Metni Videoya Dönüştürebiliyor

TikTok’un çatı şirketi ByteDance tarafından geliştirilen yeni yapay zeka aracı Jimeng AI, OpenAI Sora, Runway ve Google Vids gibi pek çok araca alternatif olarak Çin'de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Herkesin erişebileceği bir uygulama olarak piyasaya sürülen yeni araç, yazılan metinleri ortalama olarak 5 saniye uzunluğundaki kısa videolara dönüştürebiliyor.

Yapay zeka aracı ile üretilen ilk örneklere baktığımızda Jimeng AI'ın ilginç sayılabilecek videolar oluşturulduğunu görebiliyoruz. ByteDance imzalı yeni model, her ne kadar bazı başarılı sonuçlarla öne çıksa da şuanda OpenAI Sora ve diğer popüler video üretim araçları kadar kaliteli çıktılar sunamıyor. Bu durum, aracın rakiplerinden çok daha hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesiyle açıklanabilir.

Güncel olarak Çin’deki App Store üzerinden uygulamayı indiren kullanıcılar, aylık 9 dolar civarı bir fiyatla Jimeng AI'ı kullanabiliyor. Her planda aylık 2050 fotoğraf ve 168 video oluşturma imkanı tanıyan yapay zeka aracının global pazara açılıp açılmayacağı hala belirsizliğini koruyor.

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