TikTok Pazarlama Alanında Vimeo ile İş Birliği Yapıyor

TikTok pazarlama partneri programı kapsamında Vimeo ile yeni bir ortaklığa başlıyor. Kullanıcı arayüzünü sürekli olarak güncelleyen sosyal medya platformu, Vimeo ile başlayan ortaklığı sayesinde markalara daha iyi araçlar sunmayı hedefliyor.

TikTok Pazarlama Partneri Programına Vimeo da Katıldı

Vimeo, TikTok ile olan yeni iş birliğini duyurdu. Vimeo ve TikTok ortaklığı kapsamında işletmelerin daha göz alıcı reklamlar oluşturmasına yardımcı olacak araçların geliştirilmesi bekleniyor. Vimeo, işletmelere yönelik yayımladığı son duyuruda markaların Vimeo'nun araçları ile gelişmiş TikTok reklamları oluşturmasına ve bu reklamların daha fazla kullanıcıya ulaşmasına yardımcı olacağına işaret etti.

Bu son ortaklık, kısa süreli videoların paylaşıldığı TikTok'un sorunsuz bir reklam oluşturma süreci hazırlamak amacıyla markalarla iş birliği yaptığı ve yavaş büyüyen bir proje olan pazarlama partneri programı ile bağlantılı olarak geldi.

Program, reklam oluşturma sürecini ortakların uzmanlığından yararlanılarak daha reklamveren dostu haline getirmeyi amaçlıyor. TikTok, bu zamana kadar yaptığı iş birlikleri sayesinde sosyal medya platformunun arayüzünü düzenli olarak güncel tuttu. Örneğin Byte ile olan ortaklığı sosyal medya platformuna daha fazla AR efektinin eklenmesine olanak sağladı. Platformun daha fazla AR efekte sahip olması da markaların hedef kitlelerinin önüne daha iyi reklamlarla çıkmasına katkı sundu.

Vimeo daha çok bir video paylaşım platformu olarak bilinir fakat gelirinin çoğunu SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) faaliyetleri oluşturur. Bu, geliştiricilerin Vimeo'nun video düzenleme araçlarının bir ücret karşılığında diğer platformlar tarafından bir süre boyunca kullanılabileceği anlamına gelir. TikTok ile yaptığı anlaşma ise diğer şirketlerle anlaştığı süreden biraz daha uzun.

Video paylaşım platformu, video oluşturma ve düzenleme araçlarından bir süreliğine TikTok'taki reklamverenlerin yararlanmasını sağlayarak daha iyi görünen ve daha çok ilgi çeken reklamlar oluşturmalarına yardımcı olacak.

TikTok ile Vimeo, küçük işletmeleri Vimeo'nun sunduğu aracı kullanarak ilk kez TikTok'ta reklam vermeye teşvik etti. Reklamverenlerin %85'inden fazlası kampanya sonuçlarının oldukça olumlu sonuçlandığını bildirdi ve Vimeo'nun sunduğu aracı kullanarak yeni kampanyalar oluşturacağını söyledi. Vimeo, son yaptığı duyuruda bu işletmelerden üçünün NaturalAnnie Essentials, Ahimsa ve Glyph olduğunu açıkladı.