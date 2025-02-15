TikTok, 2024'te 15,3 Milyon Türkçe Videoyu Platformdan Silip Attı

Sosyal medya platformlarının güvenlik önlemleri her geçen gün daha da sıkılaşıyor. Bu kapsamda TikTok, Türkiye'den tam 15,3 milyon videonun kaldırılmasına hükmetti. Peki neden?

TikTok'ta Güvenlik Ön PlandaTikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, bu devasa içerik temizliğinin Topluluk Kuralları'na aykırılık nedeniyle yapıldığını açıkladı.

Kafadar, TikTok'un küresel toplum için daha kapsayıcı, güvenli ve özgün bir ortam oluşturmaya odaklandığını söylüyor. Ona göre platformdaki yapay zeka (AI) destekli sistemler ve uzman ekipler sayesinde içerik kontrolü sağlanıyor.

Topluluk Kurallarını İhlal Eden İçerikler Silindi

Tüm bunlardan en ilginci, kaldırılan videoların %92,24'ünün henüz hiç izlenmeden, %91,05'inin ise 24 saat içinde kaldırılmış olması. Yani TikTok'un içerik daha başkaları tarafından görülmeden evvel olaya el atıp zararlı olabilecek her şeyi kaldırdığını görüyoruz.

TikTok, genç kullanıcılarını koruma konusunda da epey ehemmiyetli gidiyor. "Aile Eşlemesi (Family Pairing)" özelliği ile ebeveynler artık çocuklarının ekran süresini yönetebiliyor, mesajlaşma ayarlarını kontrol edebiliyor ve yaşa uygun içerik filtreleri koyabiliyor.

Güzellik filtreleri, reşit olmayan kullanıcılar için kullanıma kapatıldı. Bunun da amacı akran zorbalığından doğan güzellik algısına uyum sağlama çabasının önüne geçmek.

Bu kapsamda 13 yaş altında olduğu tespit edilen bütün hesaplar kapatıldı—tam 41,8 milyon hesaptan bahsediyoruz.

Yapay Zeka Zararlı İçeriklere Karşı Kullanılıyor

TikTok, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için sürekli otomatik sistemler geliştiriyor ve yapay zeka ile yaş doğrulama testleri yapıyor. Hatta ebeveynler için "Kelime Filtreleme" özelliği bile var.

Böylece çocuklar belirli kelimeleri içeren yorumları görmüyor ve olumsuz içeriklerden korunmuş oluyor.

Sizce bu tür önlemler yeterli mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.