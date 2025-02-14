TikTok App Store'a Geri Döndü: TikTok Yasağı Kalkıyor Mu?

TikTok'un ABD'de yasaklanması sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başsavcısı Pam Bondi tarafından gönderilen, içeriğine dair bilgi verilmeyen bir mektubun ardından ByteDance'in uygulaması TikTok, App Store'daki yerini geri aldı ve tekrar indirilebilir hale geldi. Apple, TikTok'u, Amerikan hükümetinin baskılarının ardından tekrar iPhone'lar için sunmaya başladı.

TikTok Neden Yasaklanmıştı?

Apple, TikTok'u 18 Ocak 2025'te ABD App Store'dan kaldırmıştı. Bu tarih ayrıca "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act" adlı TikTok yasağı yasasının yürürlüğe koyulmasından hemen önceydi.

Ardından uygulamanın dağıtımı engellendi. Söz konusu yasa Nisan 2024'te kabul edildi ve ByteDance şirketinin Çin dışında bir şirkete satılması zorunluluğu getirildi. Öteki türlü TikTok yasak kalmaya devam edecekti.

ByteDance, yasanın Anayasaya aykırı olduğunu ve Birinci Değişiklik hakkını ihlal ettiğini savunarak yasal mücadele başlatmıştı. Ancak ABD mahkemeleri, üst mahkeme de dahil olmak üzere, bu savunmayı kabul etmedi.

Donald Trump, TikTok'a 90 günlük bir erteleme tanımış, ancak Apple uygulamayı App Store'a geri yüklememişti.

TikTok Nasıl Tekrar Yayınlanmaya Başladı?

TikTok her ne kadar yasaklanıp App Store ve Google Play Store'dan kaldırıldıysa da telefonlarına zaten indirmiş olanlar uygulamayı kullanmaya devam edebildi. Hatta sırf bu sebepten ötürü eBay üzerinde fahiş fiyatlardan telefon satışı yapıldı. Başlıklarda "TikTok yüklü telefon," tarzı ibareler gördük. Fiyatları ise akıl kârı değildi.

Apple, TikTok'u yeniden dağıtmaya başlama kararını ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen bir güvence üzerine aldı. Bakanlık, Apple'ın TikTok'u yayınlamaya devam etmesi durumunda ceza almayacağı konusunda yüreklendirince Apple da bir açıklama yaptı ve TikTok'un tekrar indirilebilir hale geldiği müjdesini verdi.

ABD yönetimi, TikTok'un Amerikalı bir alıcıya satılmasını sağlamak için bir anlaşma üzerinde çalışıyor. J.D. Vance, bu satışın güvence altına alınması için görevlendirilmişken, Çin hükümeti, TikTok'un satılmasına karşı çıktığını açıklamış durumda.

İlaveten Trump hükümeti, Çin'den yapılan ithalata ek olarak %10'luk bir gümrük vergisi de ekledi.