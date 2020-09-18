TikTok Uygulama Mağazalarında Yasaklanacak: İşte Tarih

Son dönemde oldukça popüler olan TikTok, Amerika'da kapatılıyor mu? Konu hakkındaki detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte merak edilenler.

TikTok Amerika'da Kapanıyor Mu?

Financial Times'ın aktardığı habere göre, TikTok Pazar gününden itibaren ABD uygulama mağazalarından kaldırılacak. Trump'ın idari emirleri ayrıca sosyal medya uygulaması WeChat'in Apple ve Google'ın ABD'deki uygulama mağazalarından kaldırılmasını gerektiriyor.

Duruma aşina olan bir kişi, mevcut kullanıcıların uygulamaları şimdilik telefonlarında tutabileceklerini söyledi. Ancak WeChat'in hızla kullanılamaz hale geleceğini, çünkü yazılım güncellemelerinin uygulama mağazalarında mevcut olmayacağını ekledi.

Telefonlarında TikTok olan kişiler de uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.

Konu hakkında TikTok tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Sizler TikTok'un ABD'deki uygulama mağazalarından kaldırılacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!