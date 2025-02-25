Kilosu Değil Tanesi 692 TL! İşte TikTok'ta Viral Olan Çilek!

Türkiye'de pek çok kişinin severek kullandığı sosyal medya platformu TikTok her hafta hatta daha doğrusu her gün yepyeni trendler ile karşımıza çıkıyor. Platformdaki içerik akışı o denli hızlı ki bugün viral olan bir dans veya ürün yarın tamamen unutulmuş olabiliyor. Ancak yeni viral olmuş olan bu pahabiçilemez çilekler bir süre gündemi meşgul edecek gibi gözüküyor. İşte karşınızda tanesi 19 dolar -güncel kur ile 692 TL- olan viral TikTok çilekleri ve detayları...

Tanesi 19 Dolar Olan Çilek TikTok'ta Viral Oldu!

Tek bir çilek için 19 dolarınızı yani güncel kur ile 692 TL'nizi harcar mıydınız? Muhtemelen cevabınız "o paraya daha fazlasını alabilecekken neden bir tane alayım tabiki de hayır" şeklinde olmuştur. Ancak sıkı durun birazdan anlatacağımız çileğin tanesi 19 dolara satılmakta ve satıcının iddiasına göre bu dünyadaki en lezzetli çilekleri kendisi üretiyor. En azından Elly Amai isimli markanın iddası bu yönde.

Videoyu İzlemek İçin Buraya Tıklayınız.

Dışarıdan bakıldığında yaz aylarında semt pazarlarından veya manavlardan alabileceğiniz çileklere göre daha büyük olan bu özel çilekler kendilerine ait bir kutu ile satılmakta. Plastik bir kapta kendine ait bir tepside duran çileklerin dışı tamamen markanın yazıları ile kaplanmış. Kısacası ambalaja baktığınızda gerçekten lüks bir ürün aldığınızı hissediyorsunuz diyebiliriz. Ancak içerisindeki hala bir adet çilek.

Elly Amai tarafından yetiştirlen ve satılan bu çilekler Japonya'nın Kyoto kentinden ithal ediliyor. Ürünün viral olmasını ise içerik üreticisi Alyssa Antoci sağladı. Alyssa Antoci lüks bir markette alışveriş yaptığı esnada çilekleri görüyor ve denemek için bir adet satın alıyor. Daha sonrasında takipçileri ile çileği yediği anların videosunu paylaştı. Videoda çileği özel paketinden çıkarmasının ardından ilk ısırığı alıyor.

İlk ısırık öncesi tereddüt etse de ısırığı aldıktan sonra bugüne kadar yediği en lezzetli çilek olduğunu itiraf ediyor. Paylaştığı video ise milyonlarca kez izleniyor ve çilekler bir anda viral oluyor. Peki siz bu çilek hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz olsaydınız içerik üretmek için veya sadece yeni bir şey denemek için 19 dolar gibi büyük bir ücreti öder miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizile paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.