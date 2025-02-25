TikTok'un Uygulama içi Geliri Dudak Uçuklatıyor! Rekor Kazanç

Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yasak ile karşı karşıya kalan TikTok bu kez kazancı ile gündeme geldi. En popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, uygulama içi geliri ile büyük bir başarının altına imza attı.

TikTok, Uygulama İçi Geliri ile Rekor Kırdı

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre TikTok'un uygulama içi geliri 2024 yılında 6 milyar dolara ulaştı. Böylece sosyal medya hizmeti TikTok, oyun dışı uygulamalar arasında bu kazanca ulaşan ilk uygulama oldu.

ByteDance tarafından geliştirilen uygulama, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde 1.9 milyar dolarlık brüt uygulama içi gelir elde etmeyi başarmıştı. Bunun da bir rekor olduğunu belirtelim. Öyle ki oyun kategorisinde yer almayan uygulamalar arasında sadece YouTube ve Google One hizmetlerinin abonelik gelirleri, TikTok'un dördüncü çeyreği kazancını geçebildi.

Paylaşılan rapora göre TikTok'un uygulama içi geliri 2023 yılında 4,4 milyar dolar seviyesindeydi. 2024 yılında gelirde çok büyük bir artışın yaşandığını görüyoruz. İndirme tarafında ise farklı bir tablo ile karşılaşıyoruz.

TikTok, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar listesinde ikinci sırada yer aldı. Zirvede ise görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması Instagram konumlandı. İlk beşteki diğer uygulamaların WhatsApp, Facebook ve Temu olduğu belirtildi.