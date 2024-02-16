TikTok'un Vision Pro Uygulaması Yayınlandı: Farklılıklar Neler?

TikTok, 2016 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana müzik dünyasında büyük bir etki yarattı ve şimdi Vision Pro için yeni bir yerel uygulama ile VR dünyasında varlığını hissettirmeye hazırlanıyor.

Ocak ayında TikTok Ürün Lideri Ahmad Zahran, ekibinin "Apple Vision Pro için yeni bir TikTok deneyimi tasarladığını" söyleyerek bir Vision Pro uygulaması üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Pek çok şirketin Vision Pro için uygulama geliştirmediği noktada TikTok'un bu adımı oldukça önemliydi ve yeniden tasarlanan arayüz, kullanıcıları Vision Pro'da platforma erişmenin tek yolu olan Safari'deki TikTok sitesinden çıkarıp, Vision Pro'nun visionOS platformu için tasarlanmış ve cihazın görsel düzeninden tam olarak yararlanan yeni bir uygulama sürümüne götürüyor.

TikTok'un Vision Pro Uygulamasında Neler Var?

iOS ve Android uygulamalarının tasarımına benzer şekilde visionOS için geliştirilen TikTok uygulaması da dikey bir düzene sahip. TikTok'un visionOS uygulamasını iOS ve Android sürümlerinden ayıran şey, Vision Pro'nun geniş ekran görünümü için tasarlanmış genişletilmiş arayüzü.

Gezinme çubuğundaki simgelere dokunduğunuzda, ana video ekranını kesintiye uğratmadan 'Sizin İçin' sayfanızın sağında özel bölme açılıyor ve size yorum bölümlerini ve içerik üretici profillerini daha iyi görmenizi sağlıyor. Daha da iyisi, uygulama Vision Pro'nun Paylaşılan Alan aracıyla da uyumlu ve diğer uygulamaları açabilmeniz için TikTok'u cihaz üzerinde farklı bir alana taşımanıza olanak tanıyor.

Vision Pro için geliştirilen TikTok uygulamasında şu anda eksik olan en önemli şey yeni videolar çekme ve oluşturma/düzenleme seçeneklerinin bulunmaması. Şirketin ileride bu alanlara da yatırım yapıp yapmayacağı şimdilik belirsiz.

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