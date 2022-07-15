Beklenen Oldu: TikTok'a Yaş Kısıtlaması Geliyor

Şubat ayında TikTok, gençler için güvenlik özelliklerini artırmak amacıyla belirli içerik türlerine yaş kısıtlaması getirmenin yeni yolları üzerinde çalıştığını söylemişti. Şimdi ise şirket, “önümüzdeki haftalarda” kullanıma sunmayı planladığı İçerik Düzeyleri adlı derecelendirme sistemi hakkında daha fazla bilgi paylaşıyor.

Şirket, yaklaşımını film ve video oyunu endüstrisi tarafından kullanılan derecelendirme sistemleriyle karşılaştırıyor. Bu yeni özellik, genç kullanıcılarının ana sayfalarında daha "yetişkin" temalara sahip videoları filtrelemeyi amaçlıyor. Bu sayede daha genç yaşta insanlar da TikTok'u daha güvenli bir şekilde kullanabilecek.

TikTok İçerikleri Artık Yaş Kısıtlamasını Doğrularsanız İzlenebilecek

Değişiklikle birlikte 13 ila 17 yaş arasındaki gençler "yetişkinlere uygun veya karmaşık temalar" içeren bir videoyla karşılaştığında, bunun yerine videonun yaş kısıtlaması olduğuna dair bir bildirim görecekler. TikTok bu yeni özelliği bir blog gönderisinde şöyle açıklıyor:

"Bir videonun yetişkinlere göre veya karmaşık temalar içerdiğini, örneğin genç izleyiciler için çok korkutucu veya yoğun olabilecek kurgusal sahneler içerdiğini tespit ettiğimizde, 18 yaşından küçüklerin bu videoyu izlemesini önlemeye yardımcı olmak için videoya gerekli yaş kısıtlamasını ekleyeceğiz."

Şirket, bu yaş kriterlerini nasıl planlayacağını veya videolarını sınıflandırmak için hangi kriterleri kullanacağını paylaşmadı. TikTok, özelliğin hâlâ "erken aşamalarda" olduğunu ve gelecekte ek özellikler eklemeyi planladıklarını kaydetti. Şirket yöneticileri daha önce TikTok kullanıcılarının ne tür içeriklerle rahat edeceklerini seçmelerini de istediklerini belirtmişti.

Bunun yanı sıra uygulama, istenmeyen konuları "Sizin İçin" sayfalarından filtrelemenin yeni bir yolunu da ekliyor. Yine önümüzdeki haftalarda beklenen güncelleme, kullanıcıların artık videolarını görmek istemedikleri belirli kelimeleri veya etiketleri sessize almalarını sağlayacak.