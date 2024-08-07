Tiktok da Topun Ucunda: Atatürk'ün Trolleştirilmesinden Herkes Çok Rahatsız!

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Intagram'ın içerik kısıtlamasına yönelik davranışları hakkında açıklamada bulundu. Yayman bu açıklamasında ayrıca bir diğer popüler sosyal medya platformu olan TikTok'taki içeriklere de değindi.

Yayman'ın açıklaması, TikTok'un da yasaklanma ihtimalini akıllara getirdi. Peki, Instagram'dan sonra TikTok da yasaklanacak mı?

Instagram Gibi TikTok da Yasaklanabilir mi?

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Habertürk'e yaptığı açıklamada "En son biliyorsunuz, yine TikTok üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün trolleştirilmesi olayıyla karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün olabilir mi?" dedi.

Yayman, açıklamasının devamın ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Siz terör örgütlerinin paylaşımlarını onaylıyorsunuz, böyle bir yayın politikası yapıyorsunuz, LGBT başta olmak üzere cinsiyetsizleştirme, aile değerlerine bir anlamda savaş açmaya varan bir yayın politikası güdüyorsunuz, öbür taraftan bir ülke için bir toplum için değer adfeden kişilerle ilgili paylaşımları sansürlüyorsunuz." "Türkiye, sosyal medya şirketlerinin en çok abonesinin olduğu ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla burada çok büyük gelirler elde ediyorlar. Çok büyük reklam gelirleri, çok büyük ticari kazançlar elde ediyorlar. Siz bir taraftan bu kadar Türkiye'de takipçi sayısına sahip olacaksınız, bu kadar reklam geliri elde edeceksiniz, bu kadar ticaret geliri elde edeceksiniz; öbür taraftan da o ülkenin toplum kurallarını, hukuk kurallarını yok sayacaksınız, yargı kurallarına uymayacaksınız. Katalog suçlar dediğimiz bunlar."

Instagram Ne Zaman Erişime Açılacak?

Yayman, Instagram ne zaman erişime açılacak sorusunu ise "kurallara uyduğu zaman" şeklinde yanıtladı.