Türkiye Barolar Birliği Instagram Yasağı İçin Dava Açtı: İfade Özgürlüğüne Orantısız Müdahale!

Türkiye Barolar Birliği, geçtiğimiz hafta kapatılan Instagram'la ilgili dava açtığını duyurdu. Kurum, BTK'nın popüler sosyal medya platformuna erişim engeli getirmesinin ifade özgürlüğüne orantısız bir müdahale olduğunu belirterek kararın iptalini talep etti. İşte ayrıntılar!

Türkiye Barolar Birliği, Instagram Yasağıyla İlgili Dava Açtığını Duyurdu

Türkiye Barolar Birliği, BTK'nın 02/08/2024 tarihli Instagram yasağı kararının iptali için dava açtığını duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamada BTK'nın sahip olduğu yetkiyi gerekçe açıklamadan keyfi bir şekilde kullandığı gibi detaylara yer verildi.

İşte Türkiye Barolar Birliği'nin konuyla ilgili açıklaması:

Türkiye Barolar Birliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 02/08/2024 tarihli 'Instagram.com' hakkında verdiği ifade özgürlüğüne orantısız müdahalede bulunan erişimin engellenmesi kararının iptali ve savunma alınmadan yürütülmesinin durdurulması talebi ile idari yargıya başvurmuştur. İptal dilekçesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sahip olduğu yetkiyi gerekçe açıklamadan keyfi bir şekilde kullanması ve URL bazlı erişim engeli yerine tüm siteye erişimi engellemesinin söz konusu sosyal medya platformunun kullanıcısı olan herkes için Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında yer verilen açıklamalar ve ilkeler çerçevesinde bir ifade özgürlüğü ihlali anlamına gelecek nitelikte ölçüsüz bir tedbir olduğu açıklanmıştır.

Bunun dışında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı açıklamada Instagram yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini ve ciddi aşama kaydettiklerini ifade etti. Taleplerini yerine getirmeleri halinde platformu yeniden erişime açacaklarını belirten Uraloğlu, şimdilik konuyla ilgili bir tarih vermedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.