TikTok Yeni İçerik Oluşturucu Ödül Programını Tanıttı: Kullanıma Açılıyor!

TikTok bu ayın başlarında duyurduğu Yaratıcılık Programının beta aşamasından çıkacağını duyurdu. Beta aşamasında iyileştirmeler yapılarak kullanıma hazır hale gelen özelliğin belirli içerik üreticileri tarafından kullanılmaya başlanacağı resmi olarak açıklandı.

Yeni İçerik Oluşturucu Ödül Programı'nın tanıtımı yapıldı. Bu yeni program, kullanıcıları bir dakikadan uzun süren, yüksek kaliteli ve orijinal içerik üretmeye teşvik etmek için sunuluyor. Ayrıca dört ana faktörü dikkate alan optimize edilmiş bir ödül formülü kullanılacak. Bunlar, faktör, orijinallik, izleme süresi, arama değeri ve izleyici etkileşimi.

Programla Beraber Yayınlanan Diğer Güncellemeler

TikTok, yeni formülün aynı zamanda içerik üreticilerinin hesap reklam değerlerine de otomatik olarak ödül vereceğini belirtiyor.

İçerik Oluşturucu Ödül Programı ile birlikte TikTok, içerik üreticilerinin güncellenmiş analiz ve verilere erişmesini sağlamak için bazı iyileştirmeler de yayınladı. Bunlar, içerik performansı, tahmini ödüller, nitelikli görüntüler ve program uygunluğu gibi konularda daha derinlemesine analiz için daha fazla özelleştirme sunuyor.

Güncellenmiş İçerik Oluşturucu Ödül Programı panosu, her video için ayrılmış sayfaları içeriyor ve bu sayfalarda RPM ve nitelikli video görüntülerine ilişkin bilgiler bulunuyor. Ayrıca TikTok, içerik üreticilerinin önceki ve gelecek kazançları için güvenilir kayıtlar sağlamak amacıyla son ödemelerine erişim sağlayacaklarını da duyurdu.

Tabii ki, bu programın sunduğu ödüllerden herkes faydalanamayacak. İçerik Oluşturucu Ödül Programı'ndan yararlanmak için, içerik üreticilerinin en az 18 yaşında olmaları, son 30 günde en az 100K görüntülenme ile en az 10K takipçiye sahip olmaları ve programın mevcut olduğu bir hesaplarının olması gerekiyor.