TikTok YouTube'a Meydan Okudu!

Platformlar arasındaki savaş her geçen daha da şiddetleniyor. Özellikle içerik tüketimi alışkınlıklarımızın bu denli değiştiği bugünlerde her şirket kendi kitlesini büyütüp kendisine rakip olma potansiyeli taşıyan platformları da bitirmek istiyor. Bu kapsamda TikTok'a Meta tarafından gelecek yeni rakibin ardından şirkette YouTube'un tahtına göz diktiğini belli etti. Konuyla ilgili olarak şirket masaüstü sitesinde yeni düzenlemeler yapmaya başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

YouTube'a Meydan Okudu: TikTok Masaüstü Platformunu Yeniliyor!

Bugün Meta tarafından yapılan açıklamaya göre TikTok'a yakın zaman bir rakip daha gelecek. Reels videolarının paylaşılmasını baz alan yeni Meta uygulamasıyla birlikte TikTok'un tahtında büyük veya küçük çaplı bir sallanma hedefleniyor. Tabi bir de geçtiğimiz günlerde sizinle paylaştığımız Twitter yani X'in TikTok rakibi uygulamasının da yolda olduğu gerçeği var. TikTok tüm bu rekabetçi hareketlerden etkilenmiş olmalı zira şirket YouTube'u gözüne kestirmiş gibi.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde TikTok, web tabanlı deneyiminin yeni bir modüler düzen, yenilenen "Sizin İçin" akışı, yeni bir "Keşfet" sekmesi, yeni bir "Canlı Oyun Akışı" ve web üzerinde farklı bir sekmeye geçiş yaptığınızda sizi takip eden küçük ekran özelliğini duyurdu. Aslına baktığınızda açık açık bir meydan okuma bizleri karşılamıyor ancak gelen yeni özelliklerin hangi platforma benzediğini tahmin etmesi de çok zor değil. Bunun yanında sosyal medya platformları arasındaki aşırı "benzerlikler" artık normal karşılanıyor.

Burada yeni özellikler arasında oldukça dikkat çeken bir tane daha bulunuyor. Yeni güncelleme ile birlikte özellikle oyun yayını yapan yayıncılar oldukça rahatlıyor zira artık TikTok portre modunda ve yatay formatta yayın açılmasına izin verecek. TikTok'un canlı yayın silkülasyonunun oldukça hızlı bir şekilde döndüğünü düşündüğümüzde bu hamle yeni yayıncıları çekmek için oldukça etkili.

Konuyla ilgili olarak TikTok İş Geliştirme Müdürü Cody Puckett bir blog yazısında " Kullanıcılarımız TikTok ile birçok farklı şekilde etkileşim kuruyor, bu yüzden bu web uygulaması güncellemelerini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz, masaüstü yeteneklerimizi geliştirerek, TikTok'un taşınabilir sihrini masaüstüne getirmeyi ve daha fazla esneklikle ilgi çekici bir deneyim sunarak TikTok'un keyfini istediğiniz zaman, istediğiniz yerde çıkarmanızı sağlamayı amaçlıyoruz. TikTok geliştikçe, topluluğumuz için yenilik yapmaya ve platformun herkes için erişilebilir olmasını sağlamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

TikTok'un Kaç Kullanıcısı Var? YouTube İle Rekabet Edebilir mi?

TikTok 2025 yılı itibariyle aktif olarak 1,04 milyar kullanıcıya sahip. YouTube ise aktif olarak 2 milyar kullanıcıya hizmet veriyor.

TikTok'un rekabet etmek istediği marka YouTube ve bu noktada oldukça iddialı. Ancak unutulmaması gereken şu ki YouTube içerik üreticiliği sektörünün doğmasına yol açan platform. Yani daha kolay şekilde özetlemek gerekirse masadaki en büyük kişiye rekabet teklif ediliyor. Bu noktada işler nasıl şekillenir yorum yapmak için oldukça erken ancak TikTok'un da büyüme sürecinde gösterdiği hızı dikkate aldığımızda oyunun tamamen değişmemesi için bir sebep bulunmamakta.

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