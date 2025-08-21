TikTok’un Milyar Dolarlık Etkisi: Oracle’dan Jeneratör Kararı!

Bloomberg’in yeni araştırması, Oracle’ın son on yılda nasıl bir veritabanı öncüsünden büyük bir bulut hizmet sağlayıcısına dönüştüğünü ortaya koyuyor. Bu dönüşüm, 2008’de dönemin CEO’su Larry Ellison’ın (şimdiki CTO) bulut bilişimi “tam bir saçmalık” olarak nitelendirmesinin ardından oldukça şaşırtıcı bir gelişme olarak görülüyor.

Bugüne yani 2025'e geldiğimizde Oracle, Utah’ta xAI’ı destekliyor. Singapur, Japonya ve Endonezya’da Nvidia için GPU kümeleri kuruyor. Ayrıca, 5 GW’tan fazla hesaplama gücüne sahip OpenAI ortaklığına da imza attı.

2022 yılında TikTok’un Oracle müşterisi haline gelmesi, şirket için yeni bir dönüm noktası oldu. ABD trafiğinin tamamını Oracle üzerinden yönlendiren TikTok, şirkete her yıl yaklaşık 1 milyar dolar gelir sağlıyor.

TikTok’tan OpenAI’ye: Oracle’ın Bulut Stratejisinde Jeneratör Dönemi

Oracle'ın hızla büyüyor olması önemli bir maliyeti de beraberinde getiriyor. Talebi karşılamak için daha fazla veri merkezi kapasitesine ihtiyaç duyan şirket, tedarik zinciri engellerine rağmen mega tesislere on milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etmiş durumda.

OpenAI’nin Stargate projesinden gelen yoğun talep baskıyı daha da artırıyor. Bu kapsamda, Batı Teksas’taki “Frontier” kampüsünün, şebeke bağlantıları tamamlanana kadar geçici olarak gaz jeneratörleriyle çalıştırılması gündemde.

1,4 GW kapasiteye sahip olması beklenen kampüsün yalnızca bu jeneratörlerle çalıştırılması Oracle’a yıllık 1 milyar dolardan fazla maliyet çıkarabilir. Tüm bunlar, Oracle’ın büyümesine rağmen finansal zorluklar yaşadığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Şirket, 1990’dan bu yana ilk kez artan harcamalar nedeniyle negatif nakit akışı açıkladı. Bernstein analisti Mark Moerdler konuyla ilgili şunları söyledi;

“Oracle, iş modelinde köklü bir dönüşümden geçiyor. Yatırım süreci tamamlandığında kâr marjlarının yeniden yükseleceğini ve nakit akışının ciddi boyutlara ulaşacağını düşünüyoruz.”