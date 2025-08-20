Kapatılması Beklenirken: Beyaz Saray, TikTok Hesabı Açtı!

ABD denildiğinde sosyal medya konusunda ilk akla gelen konu, TikTok'un yasaklanıp yasaklanmayacağı oluyor. Bu yılın başında yeniden göreve gelen Trump, TikTok’u ABD’de yasaklamayı öngören yasayı askıya aldı. Hatta ByteDance’e ABD operasyonlarını satması için daha fazla süre tanımak amacıyla yasağı birkaç kez erteledi.

Beyaz Saray Resmi TikTok Hesabını Açtı!

Trump daha önce “çok zengin” bir grubun TikTok’u satın almaya hazır olduğunu söylemişti, ancak yönetim henüz bu grubun kim olduğuna dair detay paylaşmadı. Uzun süredir sessizlik hakimken Beyaz Saray’ın TikTok hesabı açması sürpriz etkisi yarattı.

Beyaz Saray'ın TikTok hesabında yapılan ilk paylaşımda, Trump’ın çeşitli etkinliklerdeki görüntüleri Kendrick Lamar’ın şarkısı eşliğinde yer aldı. The New York Times, paylaşımın, Michael B. Jordan’ın başrolünde oynadığı boks filmi Creed’den esinlenen popüler bir TikTok videosuna gönderme yaptığını belirtti.

Videoda Trump’ın “I am your voice” (Ben sizin sesinizim) sözleri duyulurken, altyazıda “America we are BACK! What’s up TikTok?” ifadesi yer aldı. Trump yönetimi, TikTok’un 2024 Başkanlık seçimlerinde genç seçmenlere ulaşmaya yardımcı olduğuna inanıyor. Seçim kampanyası hesabı 15 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın mesajı başkanlık kampanyası sırasında TikTok’ta hakim oldu. Bu başarıların üzerine inşa etmek ve daha önce hiçbir yönetimin kullanmadığı bir şekilde iletişim kurmak için heyecanlıyız,” dedi.