Tim Cook, Maaşında Kesinti Yapmasına Rağmen 2 Milyar Dolar Kazandı!

Tim Cook, Steve Jobs'un yerine geçtiği günden bu yana Apple'ı trilyon dolarlık bir şirket haline getirmek için büyük çaba harcadı. Ancak mali olarak ödüllendirilmekte zorlanmadı. Son verilere göre Cook'un serveti şu anda 2 milyar doları aşarken kendi adına milyonlarca dolarlık Apple hissesine sahip.

Tim Cook'un Yönettiği Zorlu Yolculuk: 2 Milyar Dolarlık Servet!

Forbes'un güncellenmiş istatistiklerine göre Cook'un serveti 2 milyar doları buluyor ancak genel zenginler sıralamasında 1583. sırada yer alması dikkat çekiyor. Cook'un net varlıkları Apple'ın mevcut değerlemesine göre 651 milyon dolara eşdeğer olan yaklaşık 3.3 milyon Apple hissesini içeriyor.

Cook'un 2022 yılındaki tazminatı 100 milyon dolar civarındaydı ve bu çeşitli tartışmalara neden olmuştu. Ancak 2023'te birçok büyük şirketin işten çıkarmalarla mücadele ettiği bir dönemde Cook Apple'da astlarının saygısını kazanmak adına maaşında yüzde 40'a varan bir kesinti yaparak öne çıktı. Bu kesintiye rağmen Cook'un yıllık tazminatı hisse senedi opsiyonları da dahil olmak üzere 49 milyon dolara ulaştı.

Cook işten çıkarmaların son çare olarak görüldüğü bir dönemde Apple'ın işe alım konusunda agresif olmadığını vurguladı. Şirket 2023 mali gelirinin 2022'ye göre yüzde 3 düşmesine rağmen bu yıl 3 trilyon dolarlık değerleme sınırını aştı. Analistler Apple'ın büyüme potansiyeliyle birlikte 2024 sonuna kadar değerlemesinin 4 trilyon dolara ulaşabileceğine inanıyor.

Cook'un liderliğinde Apple yeni ürün kategorileri ve teknolojik gelişmelerle adından söz ettiriyor. Apple Watch gibi inovasyonlar M serisi yonga setleriyle Mac serisi için yapılan geçiş ve premium karma gerçeklikle ilgili adımlar Cook'un şirketi başarıyla yönettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Apple Vision Pro ile başlayacak olan kulaklık işi, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini daha da artırabilir.

Tim Cook, Apple için yeni bir sektör oluşturarak ve şirketi başarıya taşıyarak mali ödüllerini fazlasıyla hak ettiğini kanıtladı.