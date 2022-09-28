Tim Cook, Apple'ın Artırılmış Gerçeklik Ürünlerinden Bahsetti

Apple, piyasaya sürülmeye hazır olmayan ürünleri nadiren duyurur ve kapalı kapılar ardında geliştirdiği veya geliştireceği cihazları pek fazla tanıtmayı tercih etmez ancak artırılmış gerçeklik (AR), özellikle Tim Cook'un Apple'ın üzerinde çalıştığı projeler söz konusu olduğunda istisna meselelerden biri.

Tim Cook yeni bir röportajda AR konusunu ele aldı. İnsanların AR'yi ciddi olarak kullanmaya başladıklarında hayata geri dönemeyeceklerini söyledi. Apple'ın yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığı ve AR gözlüklerinin üzerinde çalıştığının farkında olan herhangi bir Apple hayranı, tam olarak ima ettiği şeyin bu olduğunu düşünmekte haklı kabul edebilir.

Tim Cook Geleceğin "Artırılmış Gerçeklik" Olacağını İddia Ediyor

Apple CEO'su BBC'ye ayrıca kadınların teknolojideki rolü ve çeşitliliğin önemi hakkında konuştu. Bu bağlamda kısaca artırılmış gerçeklik ve meta evrene değindi. Bu kavramların "derin" olduğunu söyledi. Tim Cook, "Gelecekte insanlar AR olmadan nasıl yaşadığımızı merak edecekler. Bu alana bir ton yatırım yapıyoruz." dedi.

Bu, Apple'ın karma gerçeklik başlığını ve onu takip edecek bağımsız AR gözlüklerini bekleyen herkes için kesinlikle heyecan verici bir yorum. Söylentiler, ilkinin gelecek yıl geleceğini, ikincisinin ise en erken 2024'te piyasaya sürüleceğini söylüyor. Her ikisinin de sektörde büyük ses getirmesi bekleniyor.