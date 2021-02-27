TIMSS Direktörü Şaşırttı: Türk Öğrencileri Çok İyi Durumda

TIMSS Direktörü açıklamasında Türk öğrencilerine övgüler yağdırdı. Her dört yılda bir düzenlenen TIMSS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nın sonuçlarını değerlendiren Dirk Hastedt, Türk öğrenci ve öğretmenleriyle gurur duyulması gerektiğini belirtti.

Türkiye ilk defa TIMSS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nda ilk 500'e girmeyi başardı. Bu sonuç doğrultusunda açıklamalarda bulunan TIMSS Direktörü Dirk Hastedt, Türk öğrenci ve öğretmenlerin çok iyi durumda olduğunu dile getirdi.

TIMSS Direktörü açıklamasında Türk öğrencilerini övüyor

Her 4 yılda bir defa düzenlenen TIMSS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nda dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerin bilgi ve becerileri değerlendiriliyor. 2019 yılındaki araştırma sonucuna göre ise Türkiye'nin bu seviyedeki eğitimi başarılı gidiyor.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın hazırladığı haberde, TIMSS’in Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) İcra Direktörü Dirk Hastedt'in açıklamalarına yer verildi.

2019 yılındaki araştırmayı yorumlayan Dirk Hastedt, Türk öğrencilerinin matematik ve fen dersleri alanında daha başarılı olduğunu söylüyor. Hastedt, "TIMSS sonuçlarında Türkiye, fen alanında daha yüksek olacak şekilde, genellikle ortalamanın üzerinde bir başarı sergilemiştir." dedi.

TIMSS 2019’da 8’inci sınıf fen alanında 515 puan elde eden Türk öğrencilerin dikkate değer seviyede olduğunu ifade eden İcra Direktörü, bu öğrenci grubunun İrlanda, ABD, İsveç ve Portekiz’le 10’uncu sırayı paylaştığını ifade etti.

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu İcra Direktörü Dirk Hastedt'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekildeydi: