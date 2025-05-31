Boyu 1.70’ten Kısa Olanlara Kötü Haber! Tinder'da Zor Günler Başlıyor

Dünyanın en popüler arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, yediden yetmişe milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Kullanıcılar, istedikleri özelliklere göre adaylar ile eşleşmek istiyor. Şimdi de bununla ilgili yeni bir özellik, sosyal medyanın gündemine oturdu. Artık kullanıcılar, flört adaylarını boy tercihlerine göre filtreleyebilecek. Peki bu özellik tam olarak nasıl çalışacak?

Tinder'a Boy Filtresi Geliyor

Kadınların flört ettikleri erkeklerin boyuna verdiği önem artık herkesin bildiği bir gerçek. Tinder da bu gerçeği görmezden gelmedi ve yeni bir adım attı. Öyle ki şirket, yeni boy tercihi özelliğini devreye almaya hazırlanıyor.

Yeni özellikle ilgili ilk ipucu popüler sosyal medya platformu Reddit’te bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsüyle ortaya çıktı. Kısa sürede gündem olan bu yenilik için Tinder’dan da resmi açıklama gecikmedi. Şirket, boy tercihi özelliğinin şu anda test aşamasında olduğunu ve sadece bazı Tinder Gold ile Premium abonelerine sunulduğunu açıkladı.

Kullanıcılar profillerine boy tercihlerini ekleyebilecek ve platform, önerdiği adaylarda bu kriteri göz önünde bulunduracak. Ancak burada önemli bir detay var. Öyle ki boy filtresi, adayları tamamen engellemiyor. Yani seçtiğiniz kriterlere uymayan profiller tamamen ortadan kaybolmuyor. Bunun yerine Tinder algoritması önce belirlediğiniz boy tercihlerine uygun adayları öne çıkarıyor. Kısacası tercih dışı profiller tamamen elenmiş olmuyor, sadece öncelik sırası değişiyor.

Tinder, bu yeni özelliğin şu anda sınırlı bir kullanıcı grubuyla test edildiğini ve ilerleyen dönemde daha fazla kişiye sunulabileceğini belirtti. Fakat hiç çıkmama ihtimali de yok değil. Zira bu yenilik, kullanıcıların tepkisini çeken bir özellik oldu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tinder boy filtresi özelliğini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.