Milletvekili Adayı Seçim Kampanyasını Tinder'a Taşıdı!

Meksika’da Pazar günü düzenlenecek seçimlere katılan 24 yaşındaki aday, ülkedeki genç erkeklerin dikkatini çekmek için kampanyasını Tinder’a taşıdı. Milletvekili olmak için oldukça ilginç bir yol seçen aday, kampanyasıyla dünyanın gündemine oturmayı başardı.

Orta Amerika ülkesi Meksika’da seçmenler 1 Temmuz sabahı sandık başına gidecekler. 127 milyon nüfuslu ülkenin, cumhurbaşkanını ve yerel yönetimlerini belirleyeceği seçimler için tüm adaylar kampanyalarına son sürat devam ederlerken, 24 yaşındaki genç milletvekili adayı Tinder üzerine taşıdığı seçim kampanyasıyla en çok konuşulanlardan bir tanesi oldu.

Rock müzik grubu vokalinden, oy toplamak adına cinsiyet sahteciliği yapan adaylara kadar birçok farklı haberle gündeme gelen Meksika’daki seçimlerin son gözdesiyse Ana Sofia Orellana isimli adaydı. Seçim yarışları son düzlüğe girerken, genç erkekleri hedeflemek adına kampanyasını çöpçatanlık sitesi Tinder’a taşıyan Orellana, bugüne kadar seçimlerde hiç kullanılmamış bir platformdan oy istemeye devam ettiğini söyledi.

“Siyaset hiç bu kadar çekici olmadı!” sloganıyla seçimlere giren ve 24 yaşında milletvekili adayı olmak için neredeyse her yolu deneyen Orellana, seçilemese bile adından söz ettirmiş durumda.