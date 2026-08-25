360Hz Mini LED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Titan Army, P276MX Ultra'yı tanıttı. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitörde ayrıca DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 ve 3.5 mm ses çıkışı da bulunuyor.

Titan Army P276MX Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: Fast IPS + Mini LED arka aydınlatma

Fast IPS + Mini LED arka aydınlatma Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel / 2880 x 5120 piksel

1440 x 2560 piksel / 2880 x 5120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 2880 x 5120 piksel çözünürlükte 165 Hz / 1440 x 2560 piksel çözünürlükte 360Hz

2880 x 5120 piksel çözünürlükte 165 Hz / 1440 x 2560 piksel çözünürlükte 360Hz Ekran Parlaklığı: 2.000 nite kadar

2.000 nite kadar Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Renk Gamı: %100 sRGB, %99 DCI-P3 ve %99 Adobe RGB

%100 sRGB, %99 DCI-P3 ve %99 Adobe RGB Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB Type-C ve 1 x 3.5 mm ses çıkışı

Titan Army P276MX Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Titan Army P276MX Ultra'da Fast IPS bulunuyor. Monitörde Fast IPS panelin arkasında ışık kaynağı olarak Mini LED sistemi mevcut. Mini LED ekranlarda LED'lere kıyasla çok daha küçük binlerce sayıda LED yer alıyor. Bu arada Mini LED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Ayrıca bu ekran çok canlı renklere sahip.

Monitöde iki farklı mod bulunuyor. 2880 x 5120 piksel çözünürlükte 165 Hz, 1440 x 2560 piksel çözünürlükte 360Hz yenileme hızına ulaşılıyor. İki mod arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. 165Hz, çok yüksek bir değer.

Etkileyici bir tasarıma sahip olan oyun monitörü 1 ms tepki süresine sahip. Bu değer ne kadar düşük olursa hızlı sahnelerde arkadan gelen ghosting sorunu o kadar az oluyor. 1 ms'nin düşük bir değer olduğunu belirtelim. Bu sayede hareket bulanıklığı minimum seviyede oluyor. Yani oyunlarda rakipler daha net şekilde görülebiliyor.

P276MX Ultra 2.000 nite kadar parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. 2.000 nit parlaklık, kapalı mekanda doğrudan pencereden güneş ışığı gelse bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Monitör yüzde 100 sRGB, yüzde 99 DCI-P3 ve yüzde 99 Adobe RGB renk gamını kapsıyor. Bu renk gamı, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede oyunların yanı sıra video düzenlemek ve grafik tasarım gibi profesyonel işlerde önemli avantaj elde ediliyor.

Titan Army P276MX Ultra'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Titan Army P276MX Ultra'nın portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet USB Type-C ve bir adet 3.5 mm ses çıkışı bulnuuyor. DisplayPort 1.4, yüksek bant genişliğine sahip. Bu sayede görüntü yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızı şekilde ekrana yansıtılıyor. HDMI 2.1'in de yüksek bant genişliğine sahip olduğunu belirtelim.

Titan Army P276MX Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Titan Army P276MX Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Titan Army'nin monitörleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Titan Army P276MX Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Titan Army P276MX Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Titan Army P276MX Ultra için 829 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 39 bin 874 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 47 bin TL civarında olabilir. Titan Army P276MX Ultra'nın Türkiye fiyatı ile iglili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Titan Army P276MX Ultra'nın oyun monitörleri arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Mini LED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim çünkü bu ekranda hem siyahları siyah olarak gösteriyor hem de çok canlı renklere sahip.

165Hz ve 360Hz gibi yüksek yenileme hızları arasında kolayca geçiş yapılabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Örneğin Valorant gibi refleks gerektiren çevrim içi rekabetçi oyunlarda 360Hz, hikâye odaklı oyunlarda ise 165Hz yenileme hızı aktif hâle getirilebilir. Böylece daha iyi bir oyun deneyimi elde edilebilir.