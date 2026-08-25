Dünyada Başka Bir Tane Daha Yok: Tricolore, 907 Beygir Gücüyle Döndü

Lamborghini, uzun bir aranın ardından Tricolore adını yeniden kullanıyor. 1963 yılında kurulan lüks otomobil ve SUV üreticisi, Temerario Tricolore ile bu özel seriyi yeniden ilgi odağı hâline getirdi. Bu ismin en son Gallardo LP 550-2 Tricolore'da kullanılmıştı. O zamandan bu yana da 15 yıl zaman geçti.

Lamborghini Temerario Tricolore'un Nasıl Bir Tasarımı Var?

Dünyada başka hiçbir örneği bulunmayan Lamborghini Temerario Tricolore'un alt kısmında parlak koyu mavi, üst kısmında beyaz renkler bulunuyor. Tavandan yan aynalar ve jantlara kadar siyah detaylar bulunuyor. Kırmızı fren kaliperleri de bu sade tasarıma dikkat çekici bir uyum kazandırmış durumda.

Aracın asıl dikkat çekici kısmı kaputta. Orta bölümünde yeşil, beyaz ve kırmızı şeritler bulunuyor. Bunlar da İtalya bayrağını yansıtıyor. Tricolore, üç renkli anlamına geliyor. Lamborghini de İtalyan bir marka olduğu için bu renklerle aslında şirketin İtalyan kökenine vurgu yapılması amaçlanıyor.

Gallardo LP 550-2 Tricolore'da da aynı şeritler vardı ama doğrusunu söylemek gerekirse şimdiki gibi modern olmaktan epey uzaktı. Şerit otomobilin sonuna kadar uzanıyordu. Temerario Tricolore'da ise bu detay sadece aracın kaputu ile sınırlı tutuluyor. Bu sayede araç modern tasarım standartları ile daha uyumlu hâle geliyor.

Lamborghini Temerario Tricolore'un Özellikleri Neler?

Motor: 4.0 litre çift turbo V8 + 3 elektrik motoru

4.0 litre çift turbo V8 + 3 elektrik motoru Şanzıman: 8 ileri çift kavramalı otomatik

8 ileri çift kavramalı otomatik Batarya: 3,8 kWh

3,8 kWh Toplam güç: 907 beygir (920 PS / 677 kW)

907 beygir (920 PS / 677 kW) Tork: 730 Nm

730 Nm 0-100 km/sa hızlanma süresi: 2,7 saniye

2,7 saniye Maksimum hız: 343 km/sa

Lamborghini Temerario Tricolore, hibrit süper otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Ana motoru 4,0 litrelik çift turbolu V8. Buna da üç elektrik motoru eşlik ediyor. Benzinli ve elektrikli motorlar birlikte çalışarak aracın maksimum gücünü ortaya çıkarıyor. Maksimum güç demişken, araç 907 beygir (677 kW / 920 PS) güç üretiyor.

V8 ifadesi, motorun sekiz silindirli olduğu anlamına geliyor. Bu silindirler, yakıt ve havanın yakıldığı kısımlar olarak tanımlanabilir. Yanma sırasında oluşan enerji pistonlarını hareket ettiriyor ve bu pistonların hareketi de otomobilin tekerleklerini döndürmek için kullanılıyor. 4,0 litre, bu sekiz silindirin toplam motor hacmini ifade ederken çift turbo ise motora daha fazla hava göndererek daha yüksek güç üretilmesini mümkün kılıyor.

Yeni süper otomobilin 0'dan 100 km/sa hıza çıkması, 2,7 saniyede gerçekleşiyor. Üç elektrik motorunun sağladığı anlık güç desteği, bu hızlanmada oldukça büyük rol oynuyor. Bu arada otomobilin maksimum hızı da 343 km/sa şeklinde. 2011 yılında otomobil tutkunlarının beğenisine sunulan Gallardo LP 550-2 Tricolore'dan bu yana nasıl bir süreçten geçildiğini görmek adına önceki modelle kıyaslama yapmakta fayda var.

Gallardo LP 550-2 Tricolore, 5,2 litrelik atmosferik V10 motora sahipti. 542 beygir gücü (405 kW / 550 PS) güç ve 540 Nm tork üretiyordu. Yeni Temerario Tricolore ise daha küçük hacimli V8 motoruna rağmen turbo ve elektrik desteği sayesinde 920 PS güç ve 730 Nm tork elde edilebiliyor.

Editörün Yorumu

Temerario Tricolore'u son derece başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. Sadelik seven birisi olarak tasarımdan çok memnun kaldım. Öte yandan önceki modelle karşılaştırdığımızda oldukça büyük bir yol katedildiğini görebiliyoruz. Çok güçlü olmasının yanında öncekine göre daha küçük hacimli V8 motor kullanılıyor. Açıkçası sınırlı sayıda -örneğin 50-100 adet- üretilseydi belki tek örnek kadar özel olmazdı ama daha üretilmeden önce bile müşterilerden yoğun talep görebileceğini düşünüyorum.