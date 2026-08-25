Efsane Trine Serisinin Yeni Oyunu Ertelendi! İşte Nedeni

2027 yılına ertelenmeler devam ediyor. Şimdi de listeye yeni Trine oyunu eklendi. Cooldown Games ve Frozenbyte tarafından yapılan duyuruyla, Trine 6: Together in Time ertelendi. Alınan kararda oyuncu geri bildirimleri etkili olmuş. Fazladan elde edilen süreyle de sunulan deneyimin geliştirilmesi planlanıyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Trine 6: Together in Time Neden Ertelendi?

Ertelemenin temelindeki nedenin özel oynanış testinden sonra yapılan geri bildirimlerin değerlendirildiği söyleniyor. Elde edilen yaklaşık altı aylık süre zarfında, bulmacaların deneyimlenmesi için yeni bir oynanış yöntemi eklenecek, karakterlerin yetenekleri daha iyi bir şekilde öne çıkartılacak, savaş sistemi geliştirilecek, kamera davranışları iyileştirilecek ve seriyle ilk kez bu oyunla tanışacaklar için öğretici kısmı düzenlenecek ve çevrimiçi çok oyunculu sistemi de geliştirilecekmiş. Bu bağlamda da yeni çıkış tarihi 4 Mart 2027 oldu.

Trine 6: Together in Time Nasıl Bir Oyun Olacak?

PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 5, Switch, Switch 2 ve XBOX Series için yine Frozenbyte tarafından geliştirilen oyunun hikayesine göre, Adrius ve Moira isimli iki karakterin planladığı bir soygun başarısızlığa uğruyor. Bu durum, Amadeus, Pontius ve Zoya karakterlerinin bir kez daha bir araya gelmelerine neden oluyor.

Tercihen tek başınıza veya çapraz platform, çevrimiçi veya yerel oynanış desteği ile azami dört kişiyle oynanabiliyor. Her ne kadar bulmacalar oyuncuların karakter yeteneklerinin bir arada kullanılması ile çözülecek şekilde tasarlanmış olsa da tek başına oynayanların da tüm bölümleri tamamlamaları mümkün olacak.

Bunların yanı sıra, seride ilk kez tüm karakterlerin kullanabilecekleri Time-Slow yeteneği de olacak. Tahmin edebileceğiniz üzere zaman yavaşlayacak ve bulmacaları çözme, hassas zıplamaları gerçekleştirme ve saldırılardan kaçınma için büyük bir avantaj sağlayacak. Ayrıca her bir karakterin de kendisine özgü yetenekleri olacak. Oyunun dikkat çeken unsurları arasında daha hareketli savaş sistemi, bölüm sonu düşmanları ile yapacağımız savaşlar, gizli yollar ve keşfedilebilir ödüller de olacak.

Editörün Yorumu

Ertelemeler aslında oyunlar için iyi bir gelişme olarak sayılabilir. Elbette bu, her daim böyle olmayabilir. Kimi zaman ne kadar ertelenirse ertelensinler sorunsuz çıkmayan oyunları da görmüştük. Trine 6 bu kategoriye girer mi bilmiyorum, ama alınan kararın gerekçesine bakılır ise oyuncuların geri bildirimleri dikkate alınıyor ve bunun da harika bir gelişme olduğunu söyleyebilirim.

Oyunun 2027 yılının Mart ayındaki çıkışı, aynı zamanda Eylül ayındaki sıkışık takvimden uzak kalacağı ve haliyle de güvenli bir alanda olacağını söyleyebilirim. Elbette yılın sonuna kadar olan zamandaki GamesCom 2026 ve The Game Awards 2026 sırasında yapılacak olan duyurular ile Mart ayının da dolması ihtimalini de göz ardı etmemek gerek düşüncesindeyim.