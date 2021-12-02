Titanfall 1 DDOS Saldırılarına Yenildi: Satıştan Kaldırıldı

Titanfall 1 DDOS saldırılarına yenik düştü. Respawn Entertainment, oyunu satıştan kaldırma kararı aldı. Peki, Titanfall sunucuları açık kalacak mı? Geliştirici ekip tarafından alınan karara ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Titanfall 1 DDOS Saldırıları Yüzünden Kapanıyor mu?

Respawn Entertainment, Titanfall serisinin ilk oyunu ile ilgili önemli bir karar aldı. Alınan karar ile birlikte video oyunu satıştan kaldırıldı. Sahip olduğu oynanış mekaniği ile ön plana çıkan yapım 1 Mart 2022 tarihinden itibaren abonelik hizmetlerinin kütüphanesinden de çıkarılacak.

Geliştirici ekip, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu anda oyunu oynamaya devam eden bir kitlenin olduğunu ve bu nedenle sunucuların açık kalacağını söyledi. Bu sayede Titanfall'u daha önce satın almış olan oyuncular oyunu oynamaya devam edebilecek.

2014 yılında piyasaya sürülen Titanfall, uzun bir süre boyunca DDOS saldırılarına maruz kalmıştı. Bilgisayar korsanları tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda oyuncuların sunuculara bağlanabilmesi engellenmişti. Bağlanmayı başaran kişiler ise maç esnasında çeşitli hatalar ile karşı karşıya kalmıştı.

Respawn, nisan ayında resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, DDOS saldırılarının farkında olduklarını belirtmişti ve en kısa süre içerisinde hataların düzeltileceğine yönelik bir açıklamada bulunmuştu. Geliştirici ekip, bu nedenle tepkilerin odağı haline gelmişti.

Oyunun maruz kaldığı saldırılar nedeni ile doğru düzgün bir şekilde oynanaması büyük bir tepkiye yol açmıştı. Öyle ki, popüler serinin ilk oyununun Steam sayfasındaki incelemeler kısmında "çoğunlukla olumsuz" ifadesi mevcut.

Titanfall teknik olarak oynanabilir olsa da şu anda çok az oyuncu tarafından oynanıyor. Farklı oynanış yapısı ile dikkat çeken video oyununda yalnızca çevrim içi modun yer aldığını belirtelim. Oyun ilk çıktığı dönemde pek çok oyuncu tarafından beğenilmişti.

Geliştirici Respawn Entertainment, Titanfall 1 ile birlikte oldukça önemli bir adım atmıştı çünkü 2014 yılında yüksek maliyetli bir video oyununu senaryo modu olmadan piyasaya sürmek büyük bir riskti. Ekip, 2016 yılında serinin ikinci oyununu piyasaya sürdü. Titanfall 2'de hem çevrim içi hem de tek oyunculu mod bulunuyor.

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