Yeni The Last of Us Oyunu Yolda Olabilir! Büyük İpucu Geldi

The Last of Us serisi, şimdiye kadar çok nadiren görülen bir başarının altına imza attı. İlk piyasaya sürüldüğü günden itibaren kusursuz hikâye, etkileyici karakterler ve çok daha fazlası ile hızla oyuncuların kırılmaz bir bağ kurduğu yapıma dönüştü. Çoğu oyuncu için şimdiden unutulmaz oyun serilerinden biri hâline gelmiş durumda olsa da bazıları hâlâ yeni bir oyunun daha gelmesi gerektiğini düşünüyor.

İyi haber şu ki serinin yaratıcısı Neil Druckmann, bu konu ile ilgili ilk sinyalleri verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda The Last of Us hayranlarını heyecanlandıran Druckmann, bir sonraki oyunla ilgili en çok merak edilen sorulardan birine dolaylı yoldan değindi.

The Last of Us 3 Çıkacak mı?

Druckmann, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı gönderide garajını elden geçirirken 2003 yılına ait çizimlere denk geldiğini belirtti. Bu resimde bir adam ve bir kız vardı. The Last of Us'ın ilk oyununu oynamış herkes bunun aslında ne anlama geldiğini tahmin ediyordur. Bunun inanılmaz bir yolculuk olduğuna işaret eden serinin yaratıcısı, bu açıklamanın devamında hâlâ uğranılması gereken birkaç durak olduğunu belirtti.

Birkaç duraktan kasıt, The Last of Us'ın üçüncü oyunu olabilir. Aslına bakacak olursanız The Last of Us Part II'nin sonu yeni bir oyuna çok da açık kapı bırakmadı. En azından hikâye açısından tamamlanmış bir oyun olduğunu söylemek mümkün. İkinci oyun özellikle Ellie ile Abby karakterlerine odaklanıyordu ama finalde bu çatışma çözüldü. Bir sonraki oyunun gelmesi, yeni bir hikâye hazırlanması gerektiği anlamına geliyor.

The Last of Us 3'te Nasıl Bir Hikâye İşlenebilir?

The Last of Us'ın olası bir yeni oyununda önceki oyunlardan ele alınabilecek çok fazla karakter olduğu söylenemez. Abby üzerinden ilerlenebilir, Ellie'nin o noktadan sonra yaşadığı duygusal çöküntü ve benzeri konular ele alınabilir. Elbette ki tüm bunların yerine daha önce hiç görmediğimiz karakterlerin hikâyesine de tanık olabiliriz.

The Last of Us Serisi Hangi Oyunlardan Oluşuyor?

The Last of Us serisi toplamda iki oyundan (Part I ve Part II) oluşuyor. Oyunun hikâyesini doğru şekilde anlamak ve kafanızda herhangi bir soru işareti kalmaması için bunları çıkış tarihine göre oynamanız gerekiyor. Dileyenler ilk oyundan sonra hikâyeyi daha da derinlemesine ele alan The Last of Us: Left Behind isimli DLC'yi (İndirilebilir İçerik) de oynamayı tercih edebilir.

The Last of Us Part I'in Konusu Nedir?

The Last of Us Part I, dünyayı etkisi altına alan bir salgına odaklanıyor. Herkesin şehirden kaçmaya çalıştığı sırada evine ulaşıp kızını da alarak güvenli bir yere gitmeye çalışan babanın hikâyesi ile başlayan oyunda daha sonra bir zaman atlaması oluyor ve Joel isimli bu babanın yolu, küçük bir kız çocuğu ile kesişiyor.

The Last of Us Part II'nin Konusu Nedir?

İlk oyundan birkaç yıl sonrasını ele alan bu yapım, özellikle intikam odaklı konusu ile ön plana çıkıyor. Geliştiriciler, The Last of Us Part II'de ilginç bir yönteme başvuruyor. Her zaman yönettiğimiz ve bağ kurduğumuz karakterler yerine düşman karakteri de yönetiyoruz. Böylece olaylara kendi isteğimizle bile tek taraflı yaklaşamıyoruz.

Editörün Yorumu

The Last of Us serisi, şu ana kadar gördüğüm en duygusal oyun serilerinden biri olabilir. Sinematik anlatısı bu kadar güçlü bir oyun daha görmedim. O yüzden yeni oyunun da gelmesini çok isterim. Hatta benim gibi düşünen daha milyonlarca oyuncunun olduğunu düşünüyorum. Tabii, üçüncü oyun zorlama hikâye ile karşımıza çıkacaksa bunun hiç yapılmamasını tercih ederim.